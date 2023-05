Roma-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Terza semifinale europea consecutiva per la Roma, dopo quella persa due stagioni fa col Manchester United in Europa League e quella vinta col Leicester dodici mesi fa. Ad interporsi tra i giallorossi e la finalissima del 31 maggio in programma alla Puskás Aréna Park di Budapest sarà il Bayer Leverkusen, giunto alla sua quarta semifinale della storia dopo le eliminazioni subite nella Champions 2001/2022 e nell’edizione 1994/95 della Coppa Uefa, trofeo che era stato vinto dai rossoneri nell’anno 1987/88. Sono quattro i precedenti tra le squadre. Il doppio confronto più recente risale alla Champions League 2015/16: allo scoppiettante 4-4 della gara disputata in Germania fece seguito il 3-2 dell’Olimpico che qualificò la Roma. L’unico successo dei tedeschi è invece datato ottobre 2004, nei gironi di Champions, match che vide il Bayer imporsi 3-1 davanti al pubblico di casa. Ritorno previsto tra sette giorni alla BayArena: per ambedue le squadre, considerando la posizione in campionato (leggermente migliore quella dei giallorossi), questa semifinale assume anche le sembianze di “all-in” per vidimare il biglietto di ingresso alla prossima Champions League. Tutto da seguire anche il confronto a distanza tra Mourinho e Xabi Alonso, che “Mou” ha allenato nel suo triennio al Real Madrid elevandolo – al pari di Cristiano Ronaldo – al rango di pedina insostituibile nello scacchiere dei blancos.

Roma-Bayer Leverkusen, le scelte di Mourinho

Le scelte del tecnico lusitano sono condizionate dall’elenco degli indisponibili, in cui figurano Kumbulla, Smalling, Karsdorp, Llorente ed El Shaarawy. Buone notizie arrivano da Dybala e Wijnaldum, che hanno effettuato la seduta col resto del gruppo: difficile l’inserimento nell’undici iniziale dell’olandese, più probabile quello della “Joya”, al fianco di Pellegrini sulla trequarti con Abraham vertice offensivo, mentre in caso di forfait dell’argentino prende quota l’idea di un tandem avanzato con Belotti partner della punta inglese. Sui binari laterali si sistemeranno Spinazzola e Zalewski, più incertezza a centrocampo: se Cristante sarà nuovamente impiegato da regista difensivo – con Ibanez e Mancini ai fianchi – nel cuore delle mediana troveranno posto Matic e Bove. Qualora sia Celik a completare la retroguardia davanti a Rui Patricio, il centrocampista azzurro tornerà in posizione più avanzata insieme al giocatore serbo.

Roma-Bayer Leverkusen, le scelte di Xabi Alonso

L’allenatore basco ripartirà da una difesa a tre ormai collaudata: a protezione di capitan Hrádecký si sistemeranno Tapsoba e Tah come braccetti e Hincapié a guidare il reparto arretrato (meno probabile l’impiego di Kossounou). Le fasce saranno presidiate da Frimpong a destra e Bakker a sinistra, poi resta il dubbio sull’assetto di centrocampo ed attacco. In caso di tridente, favorito Hlosek come punta centrale con Wirtz (più di Adii) e Diaby esterni offensivi, mentre con un 3-1-4-2 Andrich andrebbe a schermare la difesa con Wirtz e Amiri candidati a prendere posto nel mezzo del pacchetto di mischia, favoriti su un Demirbay ultimamente meno utilizzato e sull’argentino Palacios rientrato da poco dopo uno stop per problemi fisici.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Zalewski, Wijnaldum, Matic, Bove, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky, Tapsoba, Hincapié, Tah, Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker, Diaby, Hlozek, Wirtz. All. Xabi Alonso

Roma-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Bayer Leverkusen, in programma giovedì 11 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.