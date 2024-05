Roma-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Primo atto della semifinale di Europa League, in un Olimpico pronto a spingere la Roma all’impresa. Che non è solo replicare la finale nella coppa come accaduto nella passata edizione, ma anche superare l’autentica regina d’Europa della stagione. Definizione tutt’altro che esagerata, se si considera che il Bayer Leverkusen arriva nella capitale imbattuto in tutte le competizioni a cui ha partecipato da agosto, con una striscia di 46 risultati utili consecutivi. La Roma ha raggiunto la semifinale di una delle maggiori competizioni europee per la quarta stagione consecutiva, dal 2020/21 solo il Real Madrid ci è riuscito. E vanta un confortante ruolino di marcia nell’Europa League: ha perso solo una delle ultime 25 partite in casa, dove ha centrato diciannove affermazioni – tra cui dieci delle ultime undici – inchinandosi solo al Betis l’anno passato. Il doppio confronto che aprirà le porte alla finalissima di Dublino sarà peraltro il replay di quello andato in scena dodici mesi fa, quando le “aspirine” vennero estromesse dalla corsa al titolo dai giallorossi guidati da José Mourinho, poi sconfitti dal Siviglia.

Roma-Bayer Leverkusen, le scelte di De Rossi

Il tecnico giallorosso non avrà Celik squalificato e Kristensen escluso dalla liste Uefa, per cui sul settore destro della difesa a protezione di Svilar si potrebbe accomodare Llorente rimodulato da terzino, in concorrenza con Karsdorp. In mezzo ci saranno allora il recuperato Smalling e Mancini, con Spinazzola a sinistra avanti nel duello con Angeliño. A centrocampo largo a Paredes, Pellegrini e Cristante, in avanti la coppia Dybala e Lukaku con l’ausilio di El Shaarawy. Pronti a subentrare come primi cambi Bove e Tammy Abraham.

Roma-Bayer Leverkusen, le scelte di Xabi Alonso

L’allenatore spagnolo dovrebbe avere nuovamente tra i disponibili Tah, che prenderà posto in difesa con Tapsoba e Kossounou i quali dovrebbero essere preferiti a Stanisic e Hincapié. Nel cuore della mediana spazio a Palacios e Xhaka, con i terzini-ali Frimpong e Grimaldo a tutta fascia. In avanti, tridente guidato da Boniface (con Schick come alternativa a gara in corso) supportato da Wirtz e Hofmann e Adli a partire dalla panchina. Dubbio tra i pali, dove si dovrebbe accomodare il portiere di coppa Kovar a scapito di Hradecky.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar, Tapsoba, Kossounou, Tah, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Wirtz, Hofmann, Boniface. All. Xabi Alonso

Roma-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Bayer Leverkusen, in programma giovedì 2 maggio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.