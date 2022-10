Roma-Betis, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con una striscia di 20 partite casalinghe europee senza sconfitte (14 vittorie e 6 pareggi), la Roma attende il Betis capolista della Pool C di Europa League, grazie alle affermazioni nei primi due turni con Helsinki e Ludogorets. Gara da non sbagliare per i giallorossi, la prima di un doppio confronto che prevede il return-match al Benito Villamarin di Siviglia tra sette giorni. La squadra di Mourinho approccia al terzo impegno europeo stagionale forte del 2-1 ottenuto a San Siro contro l’Inter in campionato, che l’ha portata a -1 dalla Zona Champions. Il Betis è invece reduce dalla battuta d’arresto nella trasferta di Vigo col Celta, dopo un settembre molto positivo cominciato con il passo falso del Bernabeu contro il Real ma proseguito con le due vittorie in Europa League ed i centri casalinghi con Villareal e Girona. Detentrici della Coppa del Re, vinta lo scorso aprile ai rigori contro il Valencia, i biancoverdi hanno già incrociato una squadra italiana nelle rassegne continentali: eliminazione agli ottavi di Coppa Uefa ‘98/’99 contro il Bologna (per effetto dell'1-4 dell’andata a cui fece seguito la vittoria al ritorno per 1-0) e doppia sfida al Milan a fine 2018 in Europa League (1-1 a Siviglia, affermazione al “Meazza” per 2-1)

Roma-Betis, le scelte di Mourinho

In considerazione dell’importanza della sfida dell’Olimpico, l’allenatore giallorosso dovrebbe fare un limitato ricorso al turn-over, a partire dalla difesa dove dovrebbero trovare ancora posto Ibanez, Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio. L’indisponibilità di Karsdorp imporrà gli straordinari per Celik sulla fascia destra, a sinistra prende campo l’ipotesi Zalewski al posto di Spinazzola, mentre nel cuore della mediana si sistemeranno Matic e Cristante. Più dubbi in avanti, legati anche al forfait di capitan Pellegrini fermato da un problema al flessore. Reclama spazio Belotti, già titolare nelle precedenti due gare di Europa League, come unico vertice offensivo al posto di Abraham innescato da Dybala e Zaniolo, i quali potrebbero però “staffettare” nel ruolo di trequartista unico qualora il “Gallo” dovesse affiancare l’inglese nel tandem d’attacco. Probabile l’utilizzo, a gara in corso, di Shomurodov ed El Shaarawy.

Roma-Betis, le scelte di Pellegrini

La lista dei convocati degli iberici per la trasferta nella capitale non contempla Montoya e Moron – non sono impiegabili in questa fase della rassegna continentale – oltre all’infortunato Juammi. Nelle precedenti due uscite europee, l’allenatore biancoverde ha utilizzato come terzini Miranda e Ruibal (con il senegalese Sabaly come alternativa), mentre al centro prende forma l’ipotesi della coppia formata da Pezzella e Luiz Felipe – il primo fatto riposare domenica in campionato, dove il secondo sarà appiedato dal giudice sportivo – col sacrificio di Edgar Gonzalez. La diga mediana dovrebbe prevedere Guardado e Akoukou dal 1’ ed il portoghese William Carvalho spendibile in corso d’opera. Come terminale offensivo probabile riconferma per il bomber di Coppa William José (suoi i due gol nel 2-0 all’Helsinki) a scapito del cecchino della Liga Borja Iglesias (sei reti in sette gare). Sulla trequarti c’è Fekir in cerca di rilancio (dopo alcune settimane di stop causa infortunio al polpaccio) ma la concorrenza non manca: Luiz Hénrique, il talentino classe 2000 Rodri, l’esperto Canales e l’eterno Joaquin, 41 anni ed a bersaglio nel 3-1 al Ludogorets da titolare con la fascia di capitano al braccio. Tra i pali il portiere di Coppa, Claudio Bravo, sostituirà Rui Silva titolare fisso in campionato.

Roma-Betis, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Vina, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Zaniolo, Abraham, Belotti. All. Mourinho

Betis Siviglia (4-2-3-1): Claudio Bravo, Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda, Guardado, Akouokou, Luiz Henrique, Fekir, Canales, Willian José. All. M. Pellegrini

Roma-Betis, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Betis sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.