Roma impeccabile. Ed i tempi cupi sembrano ormai alle spalle

Se i tempi cupi, quelli che facevano rima con “Forza Roma, Forza Lupi”, fanno parte del passato, è ancora presto per dirlo. Ma l’orizzonte giallorosso presentato dalla Pasqua 2022 è senza dubbio sgombro da nubi, luminoso come non lo era mai stato da inizio campionato. Può una partita, una goleada in Conference League che spalanca le porte ad una semifinale di una coppa continentale, avere funzioni quasi taumaturgiche? Se si volge lo sguardo al passato, qualche dubbio permane, visto che in fondo la Roma ha centrato l’ingresso tra le “top 4” di una kermesse europea anche l’anno scorso, oltretutto per la terza volta nelle ultime cinque stagioni e comunque pareggiando il traguardo ottenuto dalle superpotenze Arsenal, Liverpool e Real Madrid.

Ma a sbrogliare il campo da ogni legittimo dubbio è la personalità con cui i giallorossi hanno centrato l’obiettivo. Innanzitutto, scrollandosi di dosso l’etichetta di formazione che fatica a sfondare ed a costruire un margine rassicurante di gol per chiudere l’incontro. Ha sbloccato subito l’incontro su palla inattiva, situazione che ha rappresentato già in passato una fonte preziosa da cui attingere per rendersi pericolosa, e lo ha fatto con Abraham – all’ottavo gol in Conference - che ha così colmato la sua personale lacuna nella competizione (il Bodo/Glimt era l’unica squadra contro cui non era riuscito a segnare, dopo i centri con Zorya, Cska Sofia e Vitesse). Una volta pareggiato il conto dei gol con l’andata, non ha poi mollato la presa, continuando ad aggredire il match facendo sfoggio di un “killer instinct” letale, che ha in sostanza blindato il discorso qualificazione già dopo mezz’ora di partita. Ed in tema di personalità, c’è anche quella del man of the match: quella di Nicolò Zaniolo, ultimamente finito - nel gioco delle rotazioni - in panchina al fischio d’inizio, ma capace di far detonare tutta la sua voglia di calcio, di essere protagonista, di risultare decisivo. Tre gol, che hanno fatto scoperchiare una pentola a pressione dentro alla quale si era accumulato il vapore delle esclusioni nelle ultime uscite, tra cui anche quella del derby.

Il poker al Bodo/Glimt sembra quasi la giusta vendetta per quel 6-1 subito in Norvegia, onta lavabile solo restituendo con gli interessi quell’umiliazione subita. Ma in questo caso, la Roma ha fatto di più. Ha vinto quando serviva, al momento del “o noi o loro”, ha spazzato via una squadra che comunque era imbattuta in Europa da quattordici partite, smacchiando quella chiazza nel vestito buono indossato in Europa della quale non rimane più nemmeno l’alone. Peraltro lasciando nel dimenticatoio anche la coda velenosa avuta dalla partita dell’andata, che avrebbe anche potuto sovraccaricare dal punto di vista emotivo un match in cui non si poteva sbagliare, lasciando quindi che fossero la qualità sul campo ed i gol a parlare. Quasi un deja-vu, ripensando al derby di andata perso tra le polemiche contro la Lazio a cui ha fatto seguito un rotondo 3-0 nella stracittadina di ritorno.

La vittoria dell’Olimpico è, poi, anche la vittoria di Mourinho. Il cecchino dei quarti di finale, che ha disputato undici volte in carriera timbrando sempre il pass per le semifinali, che sin dal post-match dell’andata non ha mancato di sottolineare che sarebbe stata la Roma a passare il turno. Ha definito la sua squadra “strepitosa”, aggettivo mai usato fino a questo punto della stagione. Ed ha subito spostato il mirino sul prossimo impegno, sul campo del Napoli, in attesa del Leicester che ha ribaltato il Psv Eindhoven e attende i giallorossi nel doppio confronto il quale mette in palio la finale della Conference League. Depurata da sbavature, indecisioni e paure, la “sua” Roma ha fatto rientrare il carrello ed è in fase di decollo. E se quei “tempi cupi” sono alle spalle, la visuale di un cielo limpido fa viaggiare meglio e vedere lontano. Senza limiti.