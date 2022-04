Roma-Bodo/Glimt, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un finale, quello dell’andata, da cancellare, ed uno nuovo da scrivere rivedendo e correggendo l’epilogo. L’avventura europea della Roma è appesa al successo da conquistare all’Olimpico, dove non basterà un gol di scarto (che garantirà solo i supplementari, la regola della rete in trasferta non c’è più) per raggiungere le semifinali di Conference League. Ad interporsi c’è ancora il Bodo/Glimt, il cui gol nel concitato finale della gara in Norvegia persa 2-1 ha aumentato la pendenza della strada che i giallorossi dovranno percorrere per puntare ad alzare il trofeo. E anche la componente nervosismo, venuta a galla nella baruffa degli spogliatoi dopo il triplice fischio con l’allenatore norvegese Knutsen squalificato ed in tribuna (respinto il ricorso) al pari di Nuno Gomes, preparatore dei portieri della Roma. La formazione di José Mourinho è in fiducia, consapevole delle proprie possibilità e corroborata dalla serie positiva in campionato dove è imbattuta da gennaio. E per regalarsi la vincente del confronto tra Leicester e Psv Eindhoven, servirà soprattutto blindare una porta che nei tre precedenti scontri col Bodo è capitolata otto volte. La cornice di pubblico sarà, ancora una volta, quella delle grandi occasioni: undicesimo sold-out stagionale, il primo con la capienza al 100%.

Roma-Bodo/Glimt, le scelte di Mourinho

La presenza di Mancini in gruppo, peraltro in panchina nell’ultimo match di campionato con la Salernitana, lascia presagire l’utilizzo della difesa titolare nel quarto di finale di ritorno, completata da Smalling ed Ibanez (e Kumbulla, titolare domenica, come alternativa) con Rui Patricio tra i pali. Non dovrebbero esserci grosse novità a centrocampo, con la conferma di Zalewski e Karsdorp sui binari laterali più la coppia centrale formata da Sergio Cristante ed Oliveira. Davanti Abraham supportato da Pellegrini e Mikhitaryan, con le opzioni El Shaarawy e Zaniolo spendibili a gara in corso. Nell’elenco anche Spinazzola, il cui rientro sembra ormai imminente.

Roma-Bodo/Glimt, le scelte di Knutsen

Possibili problemi di formazione per l’allenatore norvegese, che nel primo allenamento romano ha lavorato in gruppo senza Moe e Pellegrino, sostituiti nel primo tempo dell’ultimo impegno di Eliteserien. L’eventuale forfait del primo lancerebbe dal 1’ Vetti, in una difesa che prevederà anche Sampsted e Wembangomo terzini ed Hoibraten in mezzo. La rinuncia a Pellegrino suggerirebbe l’impiego di Sörli, che però ha anche lui svolto lavoro differenziato, mentre nel tridente offensivo non dovrebbero esserci dubbi sulla titolarità di Solbakken – assente nella gara di andata – e di Espejord, sebbene nel 2-1 di domenica sul campo del Sandefjord sia stato Boniface ad iniziare il match siglando peraltro la rete del momentaneo 1-0. Nessun dubbio sulla linea mediana, dove agiranno Vetlesen, Hagen e Saltnes, e tra i pali dove si sistemerà Khaikin.

Roma-Bodo/Glimt, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Bodo-Glimt (4-3-3): Khaikin, Sampsted, Hoibraten, Vetti, Wembangomo, Vetlesen, Hagen, Saltnes, Solbakken, Espejord, Pellegrino. All. Knutsen

Roma-Bodo/Glimt, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Bodo/Glimt sarà visibile in diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ed inoltre trasmessa da Dazn e da Sky.

Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà in onda su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), su Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 252 del satellite) e sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.