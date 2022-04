Roma, tutto in dieci giorni: Bodo in Conference, poi Napoli e Inter

Dal fondo toccato nei sette minuti dell’Olimpico che hanno decretato rimonta e vittoria della Juventus, a squadra dal rendimento più elevato di tutta la serie A. In mezzo tre mesi, tredici settimane in cui la Roma ha saputo convertire una delle sconfitte posizionate sul podio delle delusioni stagionali più cocenti (insieme alla disfatta di ottobre in Norvegia col Bodo ed al derby perso 3-2) e tramutarla in trampolino per cominciare una rapida ed inesorabile risalita. Undici risultati utili consecutivi di ritorno dalle festività natalizie in campionato (e venticinque punti, nessuno ha fatto meglio), con gli unici scivoloni rappresentati dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter e dalla recente battuta d’arresto nei quarti di finale di Conference League. Dove, comunque, c’è margine per rimediare, e per proseguire la corsa in una competizione che ha visto i giallorossi chiudere comunque il girone al primo posto, ed estromettere dalla Coppa il Vitesse negli ottavi.

Nell’analisi del momento vissuto dalla Roma va certamente messa sotto la lente di ingrandimento la migliore solidità difensiva, che ha permesso nelle ultime quindici uscite di collezionare sette clean sheet (gli stessi dei primi tre mesi e mezzo di stagione, fino al termine del passato anno solare, ma con molti meno gol incassati) ma soprattutto la costanza in fase realizzativa. Cominciata subito dopo lo 0-0 interno col Genoa – quello delle polemiche per il gol in pieno recupero annullato a Zaniolo – al ritmo di almeno un gol nelle sfide di campionato e di Conference, che portano la Roma a quota undici gare consecutive con almeno una rete all’attivo. Caratteristica che, abbinata all’efficacia difensiva, ha portato a quattro successi di misura (Sampdoria, Spezia, Atalanta e Vitesse in Europa).

E poi, c’è anche il supporto delle seconde linee tra i temi all’ordine del giorno nell’ambito della disamina della rimonta giallorossa. Tra chi ha scalato le gerarchie (Zalewski), chi è riemerso nel momento più opportuno (Carles Perez, ci si accorgerà a fine torneo quanto avrà pesato il suo 1-1 nel match con la Salernitana), e chi ha fatto tesoro delle cadute nella prima parte della stagione rialzandosi e divenendo più di una semplice alternativa nello scacchiere (è il caso di Kumbulla, finito nella bufera dopo il 6-1 col Bodo, ma restato dopo l’epurazione di gennaio e cresciuto fino a non essere un semplice ripiego da sfruttare per l’indisponibilità dei titolari). L’efficacia delle alternative ai “titolarissimi” è stata in fondo una costante se si volge lo sguardo indietro, ripensando alle reti determinanti di Felix contro il Genoa a Marassi, di Volpato e Bove contro il Verona all’Olimpico o di El Shaarawy bomber nel girone di Conference.

Ora, l’asticella si alza. Dieci giorni di fuoco, con una semifinale europea da conquistare e la doppia sfida esterna a Napoli ed a Milano contro l’Inter. Quello fatto finora non basta, perché il rischio di dilapidare le scorte di punti e fronteggiare un’uscita di scena dal panorama continentale c’è, e non va sottovalutato. Ma c’è anche il supporto di un pubblico pronto a sostenere, a spingere Mourinho ed i suoi in questo rush finale. Si comincia col Bodo giovedì, in un’Olimpico che sarà tutto esaurito. Al fianco di una Roma confortata dalla profonda consapevolezza di poter continuare a risalire, e di poter proseguire il suo cammino in Conference. Cosa che, più dei numeri, induce all’ottimismo.