Roma, battere la Salernitana e poi scartare il...Bodo di Pasqua

Il Bodo compie, a distanza di pochi mesi, un upgrade nel sistema operativo della Roma, passando da semplice “bug” stagionale – poi corretto - e termine di paragone per descrivere una disfatta a bestia nera dei giallorossi. La sanguinosa sconfitta di ottobre ed il pareggio casalingo nella doppia sfida proposta dal girone di Conference non hanno intaccato l’importante primo posto alla fine conseguito nella Pool C, mentre invece la battuta d’arresto in Norvegia rischia seriamente di complicare l’assalto alla semifinale di quella competizione che, va detto, rappresenta un importante traguardo stagionale.

Che il Bodo, ed anche il suo campo in sintetico, restino particolarmente indigesti è ormai acclarato: era peraltro da quasi due mesi che la formazione di Mourinho non subiva due reti nello stesso incontro, rendendo la solidità difensiva uno dei segreti della decisa risalita in graduatoria che ha portato la squadra capitolina con decisione in orbita Europa.

L’atteggiamento giusto per metabolizzare un passo falso del genere, maturato poi nei minuti finali e dopo l’iniziale vantaggio, è quello di considerare lo stop dell’Aspmyra Stadion come un incidente di percorso che magari macchia, ma non cancella il trend positivo intrapreso dalla Roma tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Più facile a dirsi che a farsi? Probabilmente, ma nella logica del doppio confronto, con i match a distanza di una settimana, la consapevolezza della propria forza mostrata di recente in campionato non deve essere intaccata. Ed in questo senso vanno le dichiarazioni di fine gara di Mourinho, che si è detto convinto di riuscire a superare l’ostacolo Bodo nella sfida di ritorno. Un pubblico “booster” motivazionale che non deve immergere la squadra in una pentola a pressione, bensì sottolineare come un corretto approccio alla sfida ed una prestazione all’altezza, con il supporto del pubblico, possano permettere un ribaltone ampiamente alla portata e il proseguimento dell’avventura europea.

Il passaggio obbligato è rappresentato dalla sfida con la Salernitana. Che non è uno sparring partner per allenarsi in vista della visita all’Olimpico dei norvegesi di giovedì prossimo (i campani sono ultimi a -9 dalla salvezza), ma invece un test probante per diversi motivi. C’è, tanto per incominciare, da allungare la striscia di risultati utili consecutivi (anche in chiave psicologica fattore da non sottovalutare) e soprattutto tenere il passo di chi precede e segue in classifica, per la volata finale che dovrà far occupare alla Roma uno slot europeo. Poi, c’è da dimostrare di aver messo alle spalle le difficoltà di sbloccare i match contro formazioni che, comprensibilmente, concederanno pochi spazi per pungere, problema che in casa si è presentato più volte (e che potrebbe, in fondo, essere anche il tema della partita di ritorno di Conference, visto che al Bodo basta il pari per passare). Infine, l’incontro con la Salernitana dovrà anche essere una prova di...fertilità offensiva, perché giovedì prossimo per evitare i supplementari non basterà vincere di misura, ma farlo con due reti di scarto. Dettaglio non trascurabile, visto che nelle ultime dieci uscite la Roma ha spesso festeggiato di corto muso (Atalanta, Spezia, Vitesse, Sampdoria) e solo in tre occasioni ha segnato più di un gol (nel derby e nei pareggi con Sassuolo e Verona). Il tutto senza contare l’agenda post-pasquale, dove fanno bella mostra gli incroci con Napoli ed Inter. Tanta carne al fuoco, insomma, per una strada a senso unico. Che contempla, come unica direzione, segnare e vincere all’Olimpico sia domenica che giovedì.