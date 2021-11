Roma-Bodo/Glimt, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ha inizio all’Olimpico il “mini-girone” di ritorno di Conference League per la Roma, contro quel Bodo/Glimt che due settimane aveva regolato i giallorossi con un clamoroso 6-1 tennistico. La sconfitta in terra scandinava è costata anche il primo posto nella Pool C alla formazione di Mourinho (che segue i norvegesi, ancora imbattuti in Conference, ad un’incollatura), ora a caccia di una vittoria che cancelli la debacle dell’ultima uscita europea e che consenta di riportarsi in vetta. In attesa delle ultime due sfide (in casa con lo Zorya ed a Sofia contro il CSKA) che diano la certezza della qualificazione al turno successivo, altrimenti – in caso di secondo posto – subordinata ai play-off con le terze piazzate dei gironi di Europa League.

Roma-Bodo/Glimt, le scelte di Mourinho

Lo stop per problemi al ginocchio di Lorenzo Pellegrini limita la scelta del tecnico portoghese, che nella trequarti si affiderà ad El Shaarawy (cinque reti in stagione nei 555’ di utilizzo) insieme a Zaniolo e Mkhitaryan per supportare Abraham. Non dovrebbero esserci grosse novità di formazione, con Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral fuori dalla lista dei convocati, al pari di Smalling (ancora fermo ai box). A centrocampo straordinari per Veretout e Cristante, con Darboe eventualmente in rampa di lancio per far rifiatare uno dei due nella ripresa. Qualche chance in più per Calafiore sull’out difensivo di sinistra per concedere un turno di riposo a Vina: per il resto difesa confermata con Karsdorp, Ibanez e Mancini. A modificare l’assetto in corsa, eventualmente pronti Carles Perez e Shomurodov.

Roma-Bodo/Glimt, le scelte di Knutsen

Il tecnico dei norvegesi resterà fedele al 4-3-3 con Khaikin in porta ed una linea a quattro che prevede Sampsted, Moe, Lode e Bjorkan, con quest’ultimo alle prese con un fastidio al ginocchio ma regolarmente partito per l’Italia dopo il responso positivo degli esami diagnostici (l’alternativa è rappresentata da Hoibraten). A centrocampo Berg è k.o. per infortunio: a contendersi le tre maglie da titolare in mediana saranno quindi Fet, Konradsen, Hagen e quel Vetlessen il cui gol ha permesso al Bodo di vincere l’ultimo match di campionato contro il Sandefjord, nella venticinquesima giornata di Eliteserien. Nessun dubbio sul tridente offensivo, composto da Solbakken, Botheim e Pellegrino.

Roma-Bodo/Glimt, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Abraham. All. Mourinho

Bodo-Glimt (4-3-3): Khaikin, Sampsted, Lode, Moe, Bjorkan, Fet, Hagen, Konradsen, Solbakken, Botheim, Pellegrino. All. Knutsen

Roma-Bodo/Glimt, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Bodo/Glimt sarà visibile in diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ed inoltre sarà trasmessa da Dazn e da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà in onda su Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.