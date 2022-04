Roma-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Di ritorno dalla trasferta di coppa in Inghilterra, la Roma ospita il Bologna non perdendo di vista una classifica che dal quinto all’ottavo posto resta particolarmente compatta. In questo senso, l’impegno di Conference di giovedì può essere considerato un talismano, se si considera che, da novembre, i giallorossi nei sei match immediatamente successivi alla parentesi europea hanno conquistato quattro vittorie e due pareggi. Gli emiliani, dal canto loro, si presentano all’appuntamento con la salvezza già in cassaforte ed in salute, imbattuti da cinque giornate – nelle quali hanno raccolto nove punti – ma anche con un trend in trasferta nel girone di ritorno particolarmente negativo: appena tre le lunghezze messe nel pallottoliere nelle ultime sette sfide esterne, bilancio peggiore della categoria in questo parziale (a pari merito con il Venezia). Una sfida nella sfida è quella tra i due punti di riferimento dei rispettivi reparti offensivi: da una parte Tammy Abraham, che non segna da quattro partite in A, dall’altra Marko Arnautovic che invece ha timbrato sette reti nelle ultime otto presenze in campionato.

Roma-Bologn a, le scelte di Mourinho

L’imminenza della semifinale di ritorno di Conference pone Mourinho nella posizione di preservare alcune pedine. In difesa il principale indiziato è Smalling, che lascerebbe il posto a Kumbulla il quale si posizionerebbe davanti a Rui Patricio insieme a Mancini e Ibanez. Diverso il discorso relativo al centrocampo, dove mancheranno Mkhitaryan (malconcio dopo la sfida di Leicester) ed Oliveira squalificato: in mezzo spazio quindi a Cristante e Veretout, sulle fasce chance per Maitland-Niles a destra e Vina sulla sinistra per fare riposare rispettivamente Karsdorp e Zalewski. Possibili staffette – da capire chi partirà dal 1’ e chi subentrerà - tra Pellegrini-Zaniolo e Abraham-Shomurodov sul fronte offensivo, che si completerà con Afena Gyan. Doppia opzione per El Shaarawy, che resta in corsa con Vina sul binario sinistro ma potrebbe anche essere riportato in posizione avanzata rientrando nei papabili per una maglia da titolare.

Roma-Bologn a, le scelte di Mihajlovic

Problemi all’adduttore per Dijks che alza bandiera bianca e finisce nella lista dei non convocati insieme a Kingsley e Falcinelli. Nessun dubbio in difesa dove Soumaoro, Medel e Theate proteggeranno Skorupski. Possibili novità, invece, a centrocampo: a tutta fascia confermati De Silvestri a destra ed Hickey a sinistra, in mezzo Dominguez potrebbe rilevare Svanberg affiancando in mezzo Schouten e Soriano (con Aebischer possibile alternativa). Nel pacchetto avanzato si sistemeranno Arnautovic e Barrow il quale però si deve guardare dalla concorrenza di Orsolini. Possibile chance in corso d’opera per Sansone.

Roma-Bologn a, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Vina, Pellegrini, Felix, Abraham. All. Mourinho

Bologna (3-5-2): Skorupski, Medel, Soumaoro, Theate, De Silvestri, Soriano, Schouten, Svanberg, Hichey, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Roma-Bologn a, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.