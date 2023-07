Braga-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ una Roma “work in progress” quella che ha raggiunto il Portogallo per la fase centrale della preparazione. Tutti abili ed arruolati, compresi Solbakken uscito anzitempo nell’amichevole contro il Latina per un risentimento muscolare e Ibanez alle prese con una contusione alla caviglia, che però non desta preoccupazione. Mentre si continuano ad osservare con comprensibile interesse gli sviluppi del mercato, l’attenzione è per la prima amichevole di livello, che vedrà i giallorossi testare i progressi contro il Braga. Prima di lasciare il Portogallo, però, la formazione di Mourinho avrà modo di disputare un secondo test match, in programma sabato 29 alle 21 italiane. I giallorossi si troveranno di fronte la neopromossa Estrela Amadora, club che ha militato per diversi anni nella massima serie lusitana, per poi essere retrocessa in Segunda Divisão – la nostra LegaPro – a causa di problemi finanziari al termine del torneo 2008/2009. I Tricolor hanno quindi centrato il salto di categoria in Serie B due stagioni fa, ed al termine dello scorso campionato quello nella Primeira Liga in virtù della terza posizione conquistata.

La prima avversaria nella tournée portoghese sarà quindi il Braga, vista recentemente all’opera in Conference League contro la Fiorentina che l’ha estromessa dalla competizione nei play-off ipotecando la qualificazione già all’andata. I lusitani, che hanno sgambettato più volte le italiane (hanno eliminato il Chievo nella fase a gironi ed il Parma agli ottavi nella Coppa UEFA 2006/07, e l’Udinese nella Champions sei anni dopo) hanno chiuso la Primeira Liga al terzo posto dietro Benfica e Porto ma davanti allo Sporting Lisbona. Il colpo più interessante in questo calciomercato è rappresentato dal ritorno di Bruma dal Fenerbahce, esterno offensivo con una lunga militanza nelle selezioni giovanili portoghesi ed una manciata di presenze nella nazionale maggiore. Piuttosto recente l’ultimo incrocio coi giallorossi, risalente all’Europa League 2020/2021 in cui vennero battuti sia all’andata che al ritorno negli spareggi.

La partita Sporting Braga-Roma, in programma all’Esatdio Municipal de Albufeira mercoledì 26 luglio con fischio d’inizio previsto per le 21 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.