Roma, sale la febbre europea. Assalto al Brighton per confermare il momento magico

Sei vittorie, due pareggi (uno dei quali convertito in qualificazione ai rigori), ed un solo k.o. contro quell’Inter contro cui in pochi sembrano avere adeguata forza per ragionare. Quello che serviva alla Roma, insomma, per chiudere definitivamente il capitolo Mourinho (con buona pace di chi sostiene imperterrito che la risalita dei giallorossi sarebbe arrivata anche con il tecnico portoghese, facendo leva sull’impossibilità di fornire la controprova) e spalancare le porte ad un nuovo corso. Forse a tempo, perché il contratto di De Rossi scadrà a fine stagione, o forse no perché alla luce di quanto visto in un mesetto e mezzo, magari sarebbe opportuno rinnovare la fiducia a chi ha portato risultati, aria fresca ed un nuovo modo di intendere il gioco. Più propositivo e meno rinunciatario, maggiormente offensivo (22 gol in nove partite contando anche l’Europa League) e in grado di coniugare quel pragmatismo visto nelle competizioni continentali delle ultime due edizioni ad una migliore espressione qualitativa.

In questo senso, determinante sarà la sfida col Brighton. Che mette in palio la qualificazione ai quarti di Europa League, e che costituirà un banco di prova interessante vista l’analogia con le caratteristiche che hanno fatto brillare il club inglese nell’ultima stagione e mezzo, sotto la guida di De Zerbi. L’occasione è ghiotta, in quanto i “Gabbiani” vivono un momento non particolarmente esaltante, costellato di problematiche fisiche e di passi falsi che hanno estromesso la squadra dalla corsa alla FA Cup – battuti di misura dal Wolverhampton – ed in Premier dalle posizioni di vertice, per via delle battute d’arresto con Tottenham e Fulham ed il magro pareggio interno con l’Everton, nonostante la scorpacciata di gol contro il derelitto Sheffield United fanalino di coda della compagnia. Materiale che non permette affatto di sottostimare l’impegno, ma che rimarca la differenza nello stato di salute tra le due squadre.

La Roma si presenterà all’appuntamento con il rebus legato alla fascia destra, visti i dubbi sulle condizioni di Karsdorp e l’esclusione dalla lista Uefa di Kristensen, che potrebbero rilanciare un Celik finora però poco considerato da De Rossi. Tanto da far ipotizzare il cambio di fascia di competenza di Angeliño o il trasloco come esterno basso di Mancini, legato però anche alla situazione di Ndicka uscito malconcio dalla gara di Monza ed all’assenza di Huijsen che non sarà convocabile, sebbene il rientro a pieno regime di Smalling (ripartito titolare contro il Torino) offra in parte garanzie. Più sicurezze da centrocampo in su, a partire da un Pellegrini rigenerato dalla cura De Rossi, per proseguire con un Paredes ormai insostituibile, fino a Lukaku-Dybala in avanti. Che il loro solido apporto lo hanno sempre fornito, ma a cui in questa fase si chiede di sfoggiare il meglio del loro repertorio. Per un cammino europeo ed una rincorsa alla Champions che, ad inizio 2024, sembravano promettere molte meno gioie.