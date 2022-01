Roma - Cagliari 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma batte per 1 a 0 il Cagliari grazie al primo gol in Serie A e in maglia giallorossa di Sergio Oliveira. Il portoghese con personalità infatti dal dischetto realizza il rigore che decide la sfida. La Roma non gioca una bella partita, il ritorno al 4-2-3-1 non giova, specie a Zaniolo ma la squadra di Mourinho e accorta e attenta davanti ad un Cagliari in difficoltà. Poche emozioni, prossime allo zero, che fanno di Rui Patricio il migliore in campo con una parata salva risultato nel finale. Partita di personalità per Sergio Oliveira che regala così i primi tre punti del 2022 a Mou.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles (50' st Keramitsis), Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout (49' st Bove), Oliveira; Zaniolo (41' st Karsdorp), Mkhitaryan, Afena-Gyan (30' st Shomurodov); Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Oliveras, Volpato, Perez, Zalewski. Allenatore: Mourinho.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare (43' st Gagliano), Goldaniga, Carboni; Zappa, Marin, Pereiro (24' st Nandez), Deiola, Dalbert (35' st Lykogiannis); Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Lolic, Radunovic, Iovu, Obert, Cavuoti, Ladinetti, Desogus. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Maggioni di Lecco.

MARCATORI: 33' pt Oliveira (R) su rigore.

NOTE: Ammoniti: Oliveria, Mancini, Afena-Gyan (R), Pavoletti, Carboni, Dalbert, Altare (C). Recupero: 3' pt, 6' st.

Roma - Cagliari 1-0 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Roma - Cagliari 1-0 giocata domenica 16 gennaio sono disponibili su Sky Sport