Roma, ecco Maitland-Niles. Con la Juventus in campo dal 1'?

All’indomani della sconfitta di San Siro contro il Milan, la Roma ritrova il sorriso per l’arrivo nella capitale del primo rinforzo invernale. E' infatti sbarcato oggi in Italia il terzino destro richiesto dal tecnico José Mourinho per puntellare il reparto difensivo, ovvero quel Ainsley Maitland-Niles – proveniente dall’Arsenal – che dovrebbe costituire una valida alternativa a Karsdorp in una fascia destra restata a corto di effettivi dopo l’accantonamento di Reynolds. Il jolly londinese, apprezzabile per la sua versatilità che gli ha permesso di essere impiegato non solo da esterno, ma anche da centrale nella linea mediana, si presenta a Roma dopo un inizio di stagione che lo ha visto poco utilizzato nei “Gunners”, con la cui maglia ha collezionato complessivamente undici presenze tra Premier e Coppa di Lega.

Il contratto del britannico è già stato depositato in Lega, con i dettagli dell’operazione che non sono ancora stati resi noti (si parla di prestito oneroso fino a Giugno 2022), ma le indiscrezioni vorrebbero Maitland-Niles già pronto per sostenere nella giornata di domani il primo allenamento con la sua nuova squadra, e per essere inserito nell’elenco dei convocati in vista della prossima sfida che vedrà i giallorossi impegnati all’Olimpico contro la Juventus domenica pomeriggio. Il giocatore ha già svolto in parte le visite mediche necessaria per perfezionare l’acquisto: per l’ok definitivo al suo esordio a tempo record mancherebbero quindi l’idoneità sportiva per il campionato italiano ed il visto per l’espatrio. Obblighi burocratici che la dirigenza giallorossa spera di sbrigare in fretta anche per ovviare all’assenza di Karsdorp - espulso nella sfida di San Siro - nel match contro i bianconeri.

Ma quello di Maitland-Niles potrebbe non essere l’unico blitz messo a segno dalla Roma in questi primi giorni del nuovo anno. La società capitolina starebbe in dirittura d’arrivo per assicurare a Mourinho quel centrocampista necessario a rinforzare il reparto mediano. Le trattative con il Porto per Sergio Oliveira sembrano infatti avere contorni ben definiti: prestito oneroso con riscatto fissato sulla base di una cifra vicina ai quindici milioni e disponibilità immediata a trasferirsi in Italia del giocatore, che andrebbe a garantire ulteriore qualità ed esperienza nella zona nevralgica del campo.