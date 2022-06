La Roma celebra il Matic-day. E nel frattempo accelera per Frattesi

La settimana giallorossa si è aperta con il Matic-day. Il centrocampista serbo, ex Manchester United, è arrivato in mattinata all’aeroporto di Ciampino: in programma visite mediche a Villa Stuart e successivo passaggio a Trigoria domani per apporre la firma sul contratto annuale che lo legherà alla Roma, con l’opzione per il secondo. Il tutto nel giorno in cui la società ha ufficialmente fatto partire l’OPA (ovvero l’Offerta Pubblico di Acquisto) per il “delisting” della Roma dalla borsa.

Ma sono soprattutto le indiscrezioni legate a Davide Frattesi a far fibrillare gli appassionati. Sembra infatti che la distanza tra la richiesta del Sassuolo per far partire il suo centrocampista e l’offerta del club giallorosso si sia notevolmente ridotta. La cifra, nell’ordine dei trenta milioni di euro, richiesta dalla società emiliana per far partire uno dei protagonisti della stagione conclusa potrebbe abbassarsi con l’inserimento di alcune contropartite tecniche, tra cui Volpato e Felix. La sensazione è che la Roma abbia intenzione di accelerare le operazioni nei prossimi giorni, forte anche del gradimento del giocatore. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime 48 ore.

Per puntellare, invece, il reparto offensivo, c’è sempre la pista che porta a Dries Mertens. L’attaccante, nel corso della conferenza stampa organizzata dal ritiro della nazionale belga, ha manifestato l’intenzione di trovare un bel club dove accasarsi, sottolineando come sia strana l’attesa del Napoli legata al rinnovo del suo contratto in scadenza a fine giugno. La dirigenza della Roma ci sta quindi facendo un pensierino: al di là dei 35 anni compiuti da un mese, la sua esperienza e la sua confidenza col gol (nove stagioni con la maglia partenopea chiuse sempre in doppia cifra, 13 quest’anno tra campionato, Coppa Italia ed Europa League) possono rappresentare un valore aggiunto.

Resta fluida, infine, la situazione di Nicolò Zaniolo. La Juve sembra ormai essersi defilata, il Milan ha fatto un tentativo ma mettendo sul piatto una cifra decisamente bassa in relazione alle aspettative della Roma. Che potrebbe essere disponibile a prendere in esame una cessione, ma solo in cambio di un offerta corposa, senza contropartite e in grado di dare liquidità utile per assicurare a Mourinho i giocatori richiesti. E sullo sfondo, c’è sempre l’ipotesi di un rendez-vous tra le parti per parlare di prolungamento del contratto ed adeguamento dell’ingaggio. Senza particolari urgenze, vista la scadenza del contratto nel 2024, ma un eventuale accordo rinsalderebbe la presenza del jolly giallorosso nel progetto tecnico dell’allenatore portoghese.