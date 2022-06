Roma, Celik in dirittura d'arrivo. Resta il pressing su Frattesi

La Roma mette la freccia a destra. Dopo i tentativi andati a vuoto prima con Reynolds (dirottato in Belgio) e successivamente Maitland-Niles (finito progressivamente ai margini: negli ultimi tre mesi cinque presenze tra Conference e Serie A, per 219 minuti di utilizzo), la società biancorossa ha individuato nel nazionale turco Mehmet Çelik il profilo ideale per dare man forte all’olandese Karsdorp su uno dei due binari laterali. In grado di poter agire a tutta fascia sia sul versante destro che – all’occorrenza - su quello mancino, Çelik si è messo in mostra con la casacca del Lille, con cui dodici mesi fa ha piazzato l’accoppiata Scudetto-Supercoppa francese: le ottime prestazioni fornite con la maglia dei “mastini” gli hanno spalancato le porte della nazionale, che frequenta abitualmente dal 2018. L’accordo sul contratto da stipulare sembra ormai cosa fatta (probabile un triennale), ma dopo aver superato la concorrenza della Fiorentina, c’è da trovare una sintesi col club transalpino sulla cifra, che non dovrebbe nel complesso superare i dieci milioni di euro.

Resta comunque viva l’attenzione sui rinforzi a centrocampo, vista la sicura partenza di Diawara (che ha estimatori Bundesliga), Villar (che ha concluso la stagione al Getafe e ritornerebbe nella capitale solo di passaggio), Darboe (probabile prestito) e quella probabile di Veretout, corteggiato dall’Olympique Marsiglia. Dopo Matic, servirà quindi una pedina di qualità per dare manforte a Cristante, per cui si lavora ad un prolungamento fino al 2026 al fine di respingere al mittente le avances di Milan e Juventus. La Roma continua a monitorare con interesse Davide Frattesi, ma sul centrocampista classe ‘99 gli ostacoli sono rappresentati dalla concorrenza e soprattutto dall’elevata valutazione fatta dal sodalizio emiliano. Qualora si abbassasse l’asticella delle pretese, la dirigenza giallorossa sarebbe pronta ad inserirsi nella trattativa: protocollo identico per Sergio Oliveira, per cui si prospetta un riscatto dal Porto ad un importo però inferiore rispetto ai 13 milioni richiesti dal club portoghese.