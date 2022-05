Roma, una prima..."Joya": trattative a buon punto con Solbakken

“Un giorno lascerò Roma, perché questa è la legge del calcio”, si legge sul profilo Instagram di José Mourinho. Niente di nuovo rispetto a quanto già dichiarato, come a voler rimarcare che di eterna c’è la città la cui sponda giallorossa lo ha incoronato Re, non il contratto che lo legherà alla società capitolina. Ma sui social il tecnico portoghese tratta anche un tema che gli sta particolarmente a cuore: ha bisogno di capire “What Next” – citandolo letteralmente - ovvero che cosa gli riserverà il futuro, e più in particolar modo cosa sta bollendo in pentola nella campagna di rafforzamento che dovrebbe rendere maggiormente competitiva la rosa a sua disposizione.

Il colpo a sorpresa potrebbe essere quel Paulo Dybala più volte accostato alla Roma, ma la sensazione è che l’arrivo della “Joya” sia subordinato ad un giro di prime punte innescato dall’imminente partenza di Lewandowski da Monaco di Baviera, direzione Barcellona. Il ritorno, clamoroso, di Lukaku all’Inter potrebbe infatti far sensibilmente aumentare le chance di vedere Dybala alla corte di Mourinho, ma resta da capire se per il belga – sbarcato la scorsa estate in Premier League – non sia proprio il profilo gradito al Bayern per sostituire l’attaccante della nazionale polacca.

Intanto, la dirigenza romanista sta perfezionando la trattativa per ritoccare il reparto avanzato, rivolgendo le proprie attenzioni ad un giocatore già entrato – per motivi diversi – nel destino del club giallorosso. Infatti, è il norvegese Ola Solbakken (nell’ultima edizione della Conference League a segno sei volte in undici partite, tre delle quali contro la Roma) il primo nome della lista dei rinforzi per la prossima stagione. Già corteggiato questo inverno, la punta esterna del Bodo/Glimt ha il contratto in scadenza alla fine del 2022 ed ha già manifestato il suo gradimento al trasferimento in Italia. Resta così da trovare un accordo col club, il quale potrebbe effettivamente decidere di privarsene subito, per evitare così non monetizzare la sua partenza al termine dell’anno solare, che avverrebbe a parametro zero.