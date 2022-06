Roma, Frattesi sempre più vicino. Anche Douglas Luiz nel mirino

Mentre gli abbonamenti volano sopra quota 35mila, la Roma è sul punto di far rientrare definitivamente il carrello e permettere così al mercato di decollare. Il colpo Matic sembra così quasi un gustoso antipasto, a precedere le pietanze più sostanziose che dovrebbero imbandire adeguatamente la tavola giallorossa. Quelli di fine giugno sono quindi giorni di transizione, più che altro di spasmodica attesa visto che molte delle trattative già intavolate hanno bisogno solo di un ulteriore colpo di gas per arrivare al traguardo. Come quella per il turco Mehmet Zeki Çelik, in via di ufficializzazione dopo l’accordo con Lille per una cifra che ammonta a circa sette milioni.

E’ soprattutto sul fronte-Frattesi che dirigenza e tifosi attendono, a breve, buone nuove. C’è la volontà del giocatore di arrivare nella capitale, c’è la disponibilità del Sassuolo a trattare ed alcune contropartite tecniche da piazzare eventualmente sul piatto per ammorbidire l’iniziale richiesta del club emiliano. La sensazione è che l’affare si farà, soprattutto perché appare sensibile il vantaggio accumulato dalla Roma rispetto alle altre pretendenti. E che proprio l’ingaggio del centrocampista azzurro produca un effetto domino su alcune operazioni già abbozzate: c’è un Veretout già con le valigie in mano per fare ritorno in Francia ed un Sergio Oliveira corteggiato dal Fenerbahce, probabilmente destinato a partire qualora la dirigenza giallorossa riesca a convincere l’Aston Villa ad abbassare le pretese per Douglas Luiz.

Alcune trattative insomma, hanno bisogno di decantare un po’ come il buon vino. Come quella che porta a Gonçalo Guedes, eclettica punta del Valencia – spendibile sia al centro che come esterno sul fronte offensivo – per cui il Valencia ha subito sparato alto. Lasciando però la porta socchiusa all’inserimento di una contropartita come Diawara – già accostato ai “pipistrelli” questo inverno – sommata ad un investimento comunque corposo. Anche la Premier League adotta la stessa strategia per Ibanez: non figura tra gli incedibili, potrebbe attraversare la manica in cambio di un’adeguata offerta e la Roma potrebbe sostituirlo con Senesi, già monitorato nel corso dell’anno e visto “live” all’opera nella finale di Conference League contro il Feyenoord.

Infine, ci sono i sogni. Quelli per cui a volte ci si muove sottotraccia, come per Dybala messo in stand-by dall’Inter e già osservato speciale del mercato giallorosso (ma c’è il Milan in agguato), o come Cristiano Ronaldo (destinato a restare irrealizzabile per una questione meramente economica), senza dimenticare un Cavani che non disdegnerebbe un ritorno in Serie A. Tutte potenziali ciliegine sulla torta di un mercato che sta entrando nel vivo, e che al momento vede la Roma tra le squadre più attive. Il pubblico di fede romanista ha già emesso il suo verdetto, sotto forma di record di tessere mai raggiunto da oltre quindici anni. Ed in quest’ottica, realizzare un sogno, di mercato, significherebbe fargli lasciare il posto ad uno ancora più grande.