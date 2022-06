Mourinho chiama Gareth Bale: “Vieni alla Roma”

E’ il mercato delle suggestioni. Delle idee pazze, che tali non sono perché potrebbero dipingere scenari di mercato concreti e, questo sì, inimmaginabili solo qualche mese fa. Il campo è quello dell’usato...sicuro, quello di giocatori che hanno magari ancora voglia di ben figurare e di lasciare un segno malgrado la carta d’identità – e il recentissimo passato – abbiano già determinato il “downgrade” dalla ristretta cerchia dei top players.

In settimana era già venuto a galla il nome di Luis Suarez, “pistolero” uruguaiano in uscita dall’Atletico Madrid, non troppo convinto di fare ritorno in Sudamerica ed attratto da un’altra avventura in Europa, con la Fiorentina – come anticipato qui – ad osservare con grande attenzione gli sviluppi.

Questo secondo week-end di giugno si apre anche con un altro gustoso retroscena, svelato dal quotidiano spagnolo El Nacional. Che racconta di un contatto tra José Mourinho, tecnico della Roma, e Gareth Bale, stella della nazionale gallese – da lui trascinata alla qualificazione ai prossimi Mondiali del Qatar 2022 – ed ormai a tutti gli effetti ex del Real Madrid, con cui si è tolto molteplici soddisfazioni nei suoi otto anni di militanza “galactica”. Il tecnico portoghese ha avuto Bale nel corso della sua esperienza al Tottenham, e proprio in quella stagione – trascorsa in prestito nella Premier 2020/2021 – il fuoriclasse gallese aveva dimostrato di non essere affatto pronto ad imboccare il viale del tramonto, timbrando 16 reti e tre assist in 34 apparizioni.

Resta, per ora, complesso capire quale possa essere l’oggettiva fattibilità – anche sotto il profilo meramente economico - di un’operazione che arricchirebbe indubbiamente il campionato italiano (dove Bale non ha mai giocato) ma soprattutto la qualità tecnica dei giallorossi. Ancora più difficile risulta, però, stabilire quale potrebbe essere la costanza dell’apporto di un giocatore che, nell’annata appena conclusa, ha messo insieme appena 290 minuti di presenza in campo – solo 7 nella Champions League vinta dal Real – e collezionando ripetuti infortuni tra schiena, polpaccio e ginocchio che ne hanno quindi ridotto a zero le possibilità di impiego regolare. Una cosa è certa: se la trattativa dovesse decollare ed a fermarsi a Trigoria sarà il “Cardiff Express” gallese che ha solcato i binari delle recenti qualificazioni ai mondiali, ci sarà da preparare i pop corn.