Roma, a destra ipotesi Celik. Ed a centrocampo spunta Paredes

In attesa di capire quali potrebbero essere gli sviluppi legati alle trattative sul “fronte offensivo” (si attende la decisione di Mkhitaryan, Zaniolo è corteggiato da Milan e Juventus), la Roma si concentra sui...binari laterali, anche in considerazione del possibile ritorno al 4-2-3-1 originale di José Mourinho, quest’anno accantonato per fare spazio ad una difesa a tre. Mentre il versante sinistro sembra già essere adeguatamente coperto, con Zalewski e Spinazzola più Vina (che potrebbe anche salutare la capitale in presenza di qualche offerta cospicua) ed El Shaarawy, dalla parte opposta prosegue ancora la ricerca di una valida alternativa a Karsdorp, dopo la bocciatura di Maitland-Niles il quale tornerà a Londra – sponda Arsenal – senza aver pienamente convinto staff tecnico e dirigenziale biancorosso.

Eppure, i buoni rapporti con i “Gunners” potrebbero anche portare ad una nuova operazione: sul piatto c’è Héctor Bellerín, che con il club britannico ha un contratto fino al 2023 ma che ha concluso la stagione con la casacca del Betis Siviglia. La sensazione è che la Roma gradisca più la soluzione Mehmet Zeki Çelik, terzino del Lilla e della nazionale turca, con cui si profila un altro derby con la Fiorentina – a cui è stato, infatti, proposto anche Bellerín – che avrebbe anche il vantaggio di un contratto annuale meno oneroso. Nella lista dei laterali seguiti con particolare attenzione resta comunque anche Raoul Bellanova, che il Cagliari ha riscattato dal Bordeaux e su cui si segnala il ritorno dell’Inter.

Resta sempre di stretta attualità il...reparto centrale della linea mediana, specie con la possibile partenza di Veretout ed il ritorno alla base di Sergio Oliveira (ci sono i tredici milioni di euro da versare al Porto per il riscatto, con la Roma che vorrebbe uno sconto ed i lusitani che invece insistono per la cifra originariamente pattuita), senza dimenticare Mkhitaryan il quale si è preso qualche giorno di tempo per decidere se accettare la proposta di rinnovo giallorossa o accettare le lusinghe dell’Inter. Di grande suggestione le voci su Isco in uscita dal Real Madrid, ma la sensazione è che il centrocampista del “blancos” voglia proseguire la sua carriera nella Liga spagnola.

Più percorribile la strada che porta a Ruben Neves, pallino di Mourinho (ma per convincere il Wolverhampton servono una quarantina di milioni circa) ma anche quella per arrivare a Leandro Paredes, in uscita dal Paris Saint Germain. L’argentino conosce l’ambiente, avendo vestito la casacca della Roma in due momenti diversi della sua carriera, e la possibilità di essere impiegato sia come trequartista – ruolo naturale – sia come regista, in una posizione più arretrata, lo renderebbe un jolly perfetto per gli schemi di Mourinho. Sebbene la ricerca di un playmaker puro – non è del tutto tramontata l’idea Xhaka, e Frattesi resta sempre un profilo molto gradito – rimanga una delle priorità.