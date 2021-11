Roma, nuovo modulo e nuovi scenari di mercato?

La pausa imposta dagli impegni delle nazionali sta portando in dote momenti di riflessione in casa Roma. Legati non solo all’immediato futuro, raffigurato nel concreto dal tris di partite della ripresa (trasferta a Genova, match casalinghi con lo Zorya in Conference e Torino), ma anche in chiave mercato nell’opera di maquillage necessaria per modificare i connotati della rosa. Due aspetti strettamente correlati tra loro, in quanto un eventuale correttivo apportato all’assetto tattico dal tecnico José Mourinho potrebbe, in parte, anche modificare le esigenze più o meno impellenti emerse dopo l’ultimo scorcio di stagione.

Come potrebbe cambiare il modulo

L’ultima uscita in campionato, ha visto il tecnico portoghese optare per una difesa a tre, con Ibanez e Mancini – coppia centrale nel 4-2-3-1 - supportati da Kumbulla, peraltro uscito per infortunio all’inizio del match della “sua” Albania contro l’Inghilterra valevole per le qualificazioni mondiali. Ma l’ok dei medici per il reintegro in gruppo di Smalling sarebbe la chiave per riproporre il terzetto difensivo, visto che l’inglese potrebbe essere già tra i convocati per Genova. In un centrocampo a quattro, ferma restando la coppia centrale composta da Veretout e Cristante, troverebbero così posto Karsdorp sul binario destro e in quello opposto El Shaarawy, probabilmente l’elemento ora come ora più in forma in casa giallorossa. Duplice opzione in avanti, con Abraham vertice unico supportato da due trequartisti (Pellegrini e Zaniolo), o in tandem – ad esempio - con Shomurodov ed un unico innesco tra le linee. Modulo che, alla fine, penalizzerebbe gli esterni bassi sinistri in rosa (Vina e Calafiori) spendibili comunque in una versione più difensiva dell’assetto, ed un Mkhitaryan che – al pari dello stesso Zaniolo - perderebbe la sua vocazione di esterno d’attacco per assumere la posizione di trequartista o anche di seconda punta all’occorrenza

Come potrebbe cambiare il mercato

Optando per una tale disposizione in campo, si rivedrebbero ovviamente anche le strategie in vista della finestra invernale di mercato. Resterebbe da allungare la coperta corta a destra, dove c’è il solo Karsdorp (Reynolds dovrebbe già avere le valigie in mano) e si guarda a Manchester – sponda United – per quel Diogo Dalot su cui i “Red Devils” nicchiano, essendo l’unica alternativa nel ruolo al titolarissimo Wan-Bissaka. Mentre, con il reintegro a tempo pieno di Kumbulla, si potrebbe temporeggiare fino a giugno per puntellare il comparto dei centrali difensivi. Discorso diverso a centrocampo: si punta ad un innesto nel mezzo ma per Zakaria – visto all’opera contro l’Italia – la concorrenza va aumentando esponenzialmente e non è da escludere un dirottamento verso altri nomi, con Veretout, Cristante e Darboe a completare il pacchetto e la rinuncia definitiva a Villar e Diawara. Da capire infine la sorte di un Mkhitaryan in scadenza a fine stagione e ultimamente opaco, che in questo nuovo progetto potrebbe faticare a trovare minutaggio adeguato. Sorte opposta, curiosamente, per Borja Mayoral: un eventuale tandem di attacco lo riposizionerebbe come prima alternativa offensiva pura. Rilanciandone quindi le quotazioni e rendendo meno attuale l’ipotesi di una sua partenza, perlomeno sulla carta.