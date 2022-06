Roma, proposto Aouar. Sirene inglesi per Ibanez

Il mercato giallorosso, dopo il perfezionamento del colpo Matic, resta particolarmente effervescente nel reparto centrocampisti. La distanza da Sassuolo, non in senso chilometrico ma economico, sembra difficile da colmare per arrivare a Frattesi, anche incontrandosi a metà strada. Possibile quindi che per riassortire le pedine della linea mediana il mirino finisca per essere spostato altrove. Cresce, comunque, l’appeal della Roma a livello europeo, complice non solo la presenza – confermata – di Mourinho sulla sua panchina, ma anche la vittoria in Conference. E così a finire nel novero delle possibilità interessanti offerte dal mercato finisce il ventiquattrenne Houssem Aouar, che il Lione avrebbe proposto alla dirigenza capitolina.

Profilo interessante, considerando il suo utilizzo costante nell’Olympique negli ultimi campionati, un costo nel complesso abbordabile (nell’ordine dei venti milioni di euro), un contratto in scadenza nel 2023 che obbliga il club francese a provare a fare cassa da qui a sei-sette mesi. Ma anche una certa duttilità di impiego, visto che è stato schierato prevalentemente da trequartista ma ha trovato collocazione anche come centrocampista centrale, collezionando nelle 45 presenze stagionali – nove delle quali in Europa League – anche otto reti e quattro assist.

In uscita, sembra cosa fatta l’accordo con il Milan per Florenzi, giunto alle battute finali per una cifra vicina ai tre milioni di euro, respinto al mittente l’assalto del Newcastle per capitan Pellegrini, mentre è in fase di valutazione l’abboccamento dell’Atalanta per Stephan El Shaarawy e della Premier League per Ibanez, valutato intorno ai 30 milioni. Nel pacchetto arretrato spunta anche l’ipotesi Arthur Theate, che ha disputato lo scorso campionato con la maglia del Bologna il quale lo riscatterà dal’Oostende ma potrebbe cedere alle lusinghe del West Ham United. Stallo, infine sul versante Solbakken, col giocatore che avrebbe raggiunto un’intesa di massima con la Roma ma solo a scadenza contrattuale (dicembre 2022): per farlo arrivare già in estate, occorrerà mettere mano al portafoglio e soddisfare le richieste del Bodo/Glimt.