Dall'Europa Legaue ad un posto Champions: perché le Roma si gioca tutto in venti giorni

Ancora contro il Feyenoord, come a Tirana. E ancora vincente, come nella notte che ha permesso di mettere in bacheca un trofeo atteso per quasi cinque lustri, e di fare pace con le finali europee rimaste sì indelebili nella memoria, ma nel modo sbagliato. Stavolta, la vittoria contro gli olandesi non ha regalato alla Roma alcuna coppa, però ha fornito nuove, incrollabili certezze, che valgono almeno quanto il salire sul gradino più alto di quel podio. C’è la consapevolezza di saper soffrire, quella peraltro maneggiata solo dalle grandi squadre, che ha portato i giallorossi ad acciuffare i supplementari in extremis e poi a guadagnarsi la qualificazione nel secondo over time. E c’è la conferma di aver fatto propria la filosofia di un Mourinho per cui le coppe continentali rappresentano un po’ il giardino di casa sua, per l’attitudine del tecnico lusitano ad avere percentuali di errore minime quando nel circuito europeo si cominciano a giocare le partite che contano.

Le quattro semifinali raggiunte in questi ultimi sei anni sono la testimonianza di uno spazio che la Roma ha saputo meritatamente ritagliarsi, della solidità mentale che emerge nelle gare da “dentro o fuori” e diventa il mezzo per superare i propri limiti e colmare eventuali gap di carattere tecnico. L’11 maggio è ancora lontano, ma intanto il pubblico è già lì a rispondere presente, sotto forma di tagliandi acquistati per il match di andata contro il Bayer Leverkusen che si disputerà all’Olimpico e per il quale – nella prima fase di vendita – sono stati polverizzati già 20mila biglietti. Si procederà spediti per l’ennesimo sold out: una costante già dallo scorso anno, ancor prima che la cavalcata vincente in Conference assumesse sembianze precise, ma che adesso può contare anche sull’entusiasmo di un popolo giallorosso portato a credere, fortemente, alla possibilità di un bis che avrebbe del sensazionale.

Il tutto senza scordare quella che è diventata la “mission” in campionato, vale a dire centrare il quarto posto il quale garantirebbe un posto in Champions, traguardo che passa dalla sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Nelle ultime tre giornate la Roma ha fatto bottino pieno, cosa che non è riuscita a nessun altra formazione in Serie A e che conferisce alla squadra di Mourinho il marchio di avversaria “on fire”. L’allenatore portoghese ha sottolineato più volte la difficoltà di giocare con profitto su entrambi i tavoli, quello italiano e quello europeo, soprattutto con una rosa spesso “stretta” causa problematiche fisiche. Ed in questo senso le notizie degli stop a Wijnaldum e Smalling, entrambi messi k.o. da un problema al flessore, complicano ulteriormente la marcia di avvicinamento all’appuntamento europeo. Anche perché a traghettare i giallorossi verso la semifinale contro i tedeschi ci sarà un singolare “tour” lombardo, costituito dalle partite contro Atalanta, Monza, Milan ed Inter. Tutto condensato in tre settimane che, quindi, potrebbero dare un verdetto definitivo alla stagione della Roma. Chiamata, pertanto, a mettere in mostra il suo volto migliore, proprio come contro il Feyenoord.