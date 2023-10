Roma, idea Carnesecchi: dove giocherà il portiere la prossima stagione

Era stato al centro di una prolungata trattativa di mercato nella primavera del 2022. Un tira e molla tra l’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, e la Lazio che lo aveva identificato come prima scelta per il reparto dei portieri. Dopo un anno e mezzo, Marco Carnesecchi torna ad animare il mercato, riprendendosi quelle meritate attenzioni e destando nuovamente l’interesse degli club suoi ammiratori. In mezzo, quell’infortunio alla spalla che lo ha escluso dal “giro” delle trattative estive della scorsa stagione (ed anche a finire sotto i ferri per una capsuloplastica effettuata in artroscopia) ma anche dai primi due mesi di campionato.

Dopo una stagione in A – da titolare – in quella Cremonese che aveva contribuito con le sue parate a far salire nella massima serie, arrivano gli Europei Under 21 e quindi il rientro alla base, con l’Atalanta che lo affianca nel reparto portieri all’argentino Juan Musso. E nonostante al momento siano solo due le presenze da titolare, timbrate nelle trasferte di Firenze e Verona, Carnesecchi è sempre nei pensieri di più un direttore sportivo: la Juventus lo segue avendo individuato nel ventitreenne romagnolo l’erede di Szczesny, mentre l’Inter sta valutando un profilo giovane nel ruolo avendo attualmente in rosa il 35enne Sommer.

Ma l’estremo difensore nerazzurro è anche nella lista dei desideri della Roma. Rui Patricio andrà in scadenza a giugno 2024, e non sembrano esserci a stretto giro di posta incontri per un eventuale rinnovo. E’ pertanto plausibile che il club giallorosso decida di rivolgere altrove le proprie attenzioni, con un passaggio di testimone tra il classe ‘88 lusitano ed un altro portiere. Un altro nome accostato alla squadra capitolina è Rui Silva del Betis, ventinovenne del Betis e connazionale del portiere lusitano in forza alla squadra di Mourinho. Però l’idea Carnesecchi intriga la società: elemento giovane e futuribile su cui puntare per presente e futuro, ma anche potenzialmente oggetto di un’asta qualora l’Atalanta decidesse di sacrificarlo sul mercato. E la valutazione, con ogni probabilità, sarebbe nell’ordine dei 15 milioni di euro.