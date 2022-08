Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Roma fa la sua prima apparizione in una gara ufficiale allo Stadio Olimpico, in occasione della seconda di campionato che vedrà i giallorossi ricevere la visita della Cremonese. Quindicesima sfida nella storia della serie A tra le due formazioni, con un bilancio decisamente a favore della squadra capitolina: dieci vittorie – comprese le ultime tre – due pareggi e due sconfitte. La Roma è peraltro andata a segno in tredici dei quattordici incontri, stabilendo proprio contro la Cremonese il record societario di gol segnati in una gara di A (Roma-Cremonese 9-0, risalente al 1929). L’ultimo incrocio risale invece al febbraio 1996, finì 3-0 per i padroni di casa con le reti di Di Biagio, Balbo e Cappioli. Due gli osservati speciali: Tammy Abraham, che lo scorso campionato ha sempre segnato contro le neopromosse, e David Okereke, il quale ha “bucato” i giallorossi sia all’andata che al ritorno con la maglia del Venezia, poi retrocesso a fine torneo.

R oma- Cremonese , le scelte di Mourinho

Le possibili novità nella formazione giallorossa riguardano centrocampo ed attacco. Nel reparto arretrato si va averso la riconferma di Rui Patricio tra i pali schermato da Smalling, Mancini ed Ibanez, mentre a tutta fascia dovrebbero correre ancora Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra (sebbene anche Zalewski abbia le sue chance). Più battaglia nel mezzo, dove Mourinho potrebbe lanciare dal 1’ Matic e Wijnaldum (con Cristante a rifiatare) ed avanzare Pellegrini sulla tre quarti, dove affiancherebbe Dybala con il sacrificio di Zaniolo a cui verrebbe accordato un turno di pausa. In avanti ancora Abraham.

R oma- Cremonese , le scelte di Alvini

L’allenatore della formazione lombarda non ha a disposizione Escalante squalificato e deve fare i conti con gli acciacchi di Valeri e Castagnetti. Per la sfida dell’Olimpico si ripartirà da Radu (a cui è stata rinnovata la fiducia dopo le incertezze dell’esordio) e dalla conferma dell’assetto offensivo che prevede Zanimacchia trequartista e il tandem d’attacco Dessers-Okereke. Nel cuore del centrocampo chance per l’argentino Ascacibar in caso di forfait di Castagnetti, al fianco di Pickel, mentre sul versante destro agirà Ghiglione. Sul fronte opposto un Valeri non al meglio potrebbe essere rimpiazzato da Sernicola, opzione che renderebbe scontato l’utilizzo in difesa del terzetto formato da Bianchetti, Vasquez e Chiriches.

R oma- Cremonese , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Cremonese (3-4-1-2): Radu, Vasquez, Bianchetti, Sernicola, Valeri, Castagnetti, Pickel, Ghiglione, Zanimacchia, Okereke, Dessers. All. Alvini

R oma- Cremonese , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Cremonese sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.