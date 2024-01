Roma, il casting" per il ruolo di ds: tutti i nomi per il dopo-Pinto

Era il binomio che aveva portato nella Capitale la Conference League, quello che aveva vestito di giallorosso la coppia Dybala-Lukaku, e nell’arco di una manciata di giorni è già terminato nel libro dei ricordi, seppur riportato in grassetto e con tanto di sottolineatura in una delle pagine vincenti della storia della Roma. Prima Pinto, poi Mourinho: tutti e due hanno lasciato Trigoria in anticipo di qualche mese rispetto alla naturale scadenza dei loro rispettivi contratti, sebbene i due addii abbiano suscitato reazioni diverse in seno alla tifoseria romanista. E se per raccogliere l’eredità di Mourinho la dirigenza ha già optato per Daniele De Rossi, sul nuovo direttore sportivo il club si sta muovendo – come è naturale – con maggiore calma, anche se il ruolo che da inizio febbraio resterà scoperto ha comunque un’importanza centrale nel futuro della società.

Nel casting il nome che ricorre maggiormente è quello di Paul Mitchell, attualmente alla finestra e – secondo le indiscrezioni – sondato anche dal Manchester United alla ricerca di una figura collaudata per varare un nuovo corso. Classe 1981, ha cominciato nel calcio di alto livello proprio in patria collaborando con club di Premier League, prima il Southampton per il quale si è occupato dall’area scouting e successivamente per il Tottenham, con il medesimo incarico al quale si è aggiunto quello di osservatore. Dopo il transito nella galassia Red Bull (come direttore tecnico di Lipsia, New York e dei brasiliani del Bragantino), il passaggio col ruolo di consulente strategico al Cercle Bruges – società della serie A belga – ed infine nell’ultimo triennio l’esperienza al Monaco in qualità di direttore sportivo.

Ugualmente legato in passato al gruppo Red Bull è un altro nome identificato come “papabile”. Christopher Vivell, 37 anni compiuti lo scorso dicembre, ha cominciato l’attività dirigenziale giovanissimo all’Hoffenheim prima come video-match analyst e successivamente come osservatore, per poi approdare a Salisburgo e Lipsia, con mansioni legate allo scouting ed alla direzione tecnica. In questi anni gli è stata attribuita anche la “scoperta” di Haaland e Mané. L’ultima attività operativa risale al semestre in cui ha lavorato per il Chelsea, rapporto terminato in estate: costituisce una soluzione interessante anche per la capacità di “scovare” talenti che potrebbero fare al caso del club.

Oltre al nome di Massara, circolato più volte, è plausibile anche l’ipotesi che porta a Javier Ribalta, 44enne di Barcellona che ha il vantaggio di conoscere bene le realtà italiane. Prima dell’ultimo anno e mezzo trascorso a Marsiglia come direttore sportivo (ruolo ricoperto per tre stagioni anche allo Zenit San Pietroburgo), ha infatti lavorato con il Parma, e precedentemente come osservatore per Milan e Torino, nonché come responsabile scouting di Novara, Juventus (per cinque anni) ed in seguito del Manchester United in Premier League.