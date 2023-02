Roma, si ferma Dybala: condizioni e tempi di recupero

Un quadro peggiore di questo, in casa Roma, era contemplabile solo in caso di autogol. Perché perdere una partita nei minuti finali, dopo aver centrato due volte i legni del Salisburgo e sciupato altre due palle gol, non aver usufruito di rigore apparso solare, ed anche rinunciando per metà partita al suo miglior giocatore uscito per infortunio rappresenta la quintessenza del connubio tra danno e beffa. Ed al di là dell’amara constatazione del “gol sbagliato, gol subito”, semplificazione del concetto caro a tanti allenatori che sostengono quanto, nel calcio moderno, sia essenziale essere pragmatici, quella sensazione di ingiustizia resta. E’ una componente del calcio, certamente, che a volta sa essere crudele come pochi. Ma che obbliga a rimboccarsi le maniche nel return-match dell’Olimpico, che si sarebbe potuto affrontare se non proprio chini sul manubrio giù in discesa, quantomeno con un rapporto da pianura e non obbligati ad alzarsi sui pedali.

Ed in tema di sforzi, quelli a cui sono obbligati i giocatori definibili come “titolarissimi” sono tanti. Cosa che riporta a galla uno dei problemi della Roma, più volte sottolineato da Mourinho, vale a dire la mancanza di un “backup” nei vari ruoli in grado di garantire la stessa efficienza di chi è chiamato a scendere sempre in campo nelle sfide di cartello. Lacuna che diventa ancora più evidente al momento di fronteggiare indisposizioni dell’ultimo minuto, magari non gravissime ma che obbligano a correggere l’undici di partenza o quando si tratta di modificare in corsa – come accaduto alla Red Bull Arena – l’assetto della squadra. E che costringe anche a centellinare i migliori elementi, per non spremerli in vista dell’imminente utilizzo nell’altra competizione: Abraham ha lasciato il posto a Belotti (nemmeno a lui la fortuna sta dando una gran mano, come dimostra il miracolo – involontario – di Kohn con la complicità della traversa), Pellegrini a Wijnaldum il quale è ancora lontano dalla miglior condizione.

Ora, i riflettori si spostano sulle condizioni di Dybala, uscito per un problema al flessore della coscia che è stata fasciata e sulla quale è stato applicato anche del ghiaccio. La “Joya” è fragile, e questo lo si era già messo in preventivo. Ma anche preziosa, come alcuni gioielli: e non è un caso che il rendimento offerto dai giallorossi dia l’impressione di avere due velocità, diverse a seconda della presenza o meno di Paulo in campo. La sensazione è che a prescindere dal responso degli esami diagnostici, sarà risparmiato per la sfida contro il Verona nell’ottica del ritorno di coppa contro il Salisburgo. Cosa che obbligherà Mou a mescolare ulteriormente le carte: una dote di cui non è mai sprovvisto, a differenza della pazienza che prima o poi potrebbe finire, se il progetto giallorosso a breve-medio termine non prevedesse quell’upgrade richiesto dal tecnico lusitano. Pinto lo ha definito “tema interno”, ma è anche molto centrale per il futuro della Roma e da risolvere quanto prima. E se l’augurio è che Dybala si sia fermato in tempo a Salisburgo per evitare guai peggiori, parallelamente c’è anche l’auspicio che di tempo, per accontentare Mourinho, non ne se perda troppo.