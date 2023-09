Roma-Dybala, prove tecniche di rinnovo: la situazione ed i dettagli

Quello tra la Roma e Paulo Dybala è un amore sbocciato e corrisposto. Il popolo giallorosso lo ha già eletto giocatore simbolo del nuovo corso, e l’attaccante argentino ha più volte manifestato l’intenzione di fermarsi a lungo nella Capitale, convinto dalla progettualità del club e dall’affetto dimostratogli sin dal suo arrivo. Alla soglia dei trent’anni, che compirà il prossimo novembre, per la “Joya” arriva però l’esigenza di pianificare un futuro in parte già scritto, visto il contratto che lo lega fino al 2025, ma anche rinsaldare il legame con la società ed i suoi tifosi prolungando l’accordo e contestualmente ragionando sulla clausola rescissoria. Che resta, comunque, una dei temi centrali dell’accordo, visto l’importo relativamente basso che permetterebbe a club italiani e stranieri di bypassarlo.

Ferma restando la scadenza collocata tra due anni, Dybala avrebbe infatti facoltà di potersi liberare con il pagamento da parte di un club interessato di appena 12 milioni di euro, cifra che salirebbe a 20 per una squadra italiana. E nonostante esercitare tale opzione sia operazione fattibile solo nel periodo che va dall’inizio del mercato a fine luglio, il rischio resta, come pure quello di far allungare ulteriormente i tempi del rinnovo facendo entrare, a giugno 2024, il campione argentino nell’ultimo anno di contratto con i giallorossi. L’intenzione della Roma sarebbe, quindi, velocizzare la trattativa per blindare il suo attaccante, allontanando anche lo spauracchio saudita materializzatosi nel corso dell’estate, quando sul tavolo dell’entourage del giocatore si era presentata un’offerta faraonica (le indiscrezioni parlano di circa 20 milioni all’anno, respinti al mittente) al fine di convincere la “Joya” a sposare la causa della Saudi League, al pari di molti altri suoi colleghi.

La proposta avrebbe pertanto una duplice finalità: adeguare l’ingaggio di Paulo, che attualmente è di poco superiore ai quattro milioni annui a cui si vanno ad aggiungere i bonus, aumentandolo fino a circa 6 di parte fissa più alcuni “incentivi” ad obiettivo (personale e di squadra), ed anche elevare, se non addirittura depennare, la clausola rescissoria allungando la scadenza al 2026 con l’opzione per i dodici mesi successivi. Se poi dovesse continuasse a figurare anche nel nuovo contratto, non dovrebbe più contemplare differenziazioni tra club italiani ed esteri con una cifra che salirebbe fino a 50 milioni di euro. L’operazione rappresenterebbe uno sforzo economico importante da parte della dirigenza, ma metterebbe al sicuro la Roma da sgradite sorprese che l’ultima sessione di calciomercato ha riservato. E consentirebbe anche di pianificare le future strategie lasciando il talento argentino come fulcro del progetto tecnico.