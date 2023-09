Roma, verso l'Empoli: la coppia Lukaku-Dybala in rampa di lancio

Vietato sbagliare. E’ una Roma senza alternative quella che si presenterà all’Olimpico a caccia della prima vittoria stagionale. Dopo i passi falsi contro Verona e Milan, e l’unico punto conquistato con il pareggio interno con la Salernitana, i giallorossi saranno chiamati contro l’Empoli ad inaugurare nel modo migliore la serie di match inseriti nel calendario, che contempla anche la prima coppia di sfide previste dal girone di Europa League. Di certo, il mattino che dovrebbe dare indicazioni sul “buongiorno” presenta un cielo piuttosto coperto, visto che José Mourinho tra giocatori impegnati con le nazionali ed i vari acciaccati si è ritrovato un gruppo ridotto all’osso. Pellegrini e Mancini hanno lasciato il ritiro dell’Italia, Dybala non è al meglio dopo le prime gare di campionato al pari di Aouar, Sanches e Zalewski, Smalling e Llorente sono alle prese con affaticamenti muscolari ed anche le condizioni Karsdorp ed El Shaarawy sono da monitorare a causa di alcuni fastidi avvertiti nelle sedute della scorsa settimana. I giorni a venire serviranno a gestire tali problematiche, ed anche ad allargare il parco giocatori a disposizione per il prossimo match, al momento risicato, senza forzare troppo per evitare stop deleteri in considerazione della gran mole di incontri dislocati nelle prossime tre settimane.

La partita contro i toscani dovrebbe essere, condizionale d’obbligo, anche l’occasione per vedere all’opera la coppia d’oro della Roma, formata da Romelu Lukaku e Paulo Dybala, Il centravanti belga, seppur non al top della condizione atletica, è stato impiegato nei match che hanno visto protagonista il Belgio nelle qualificazioni ad Euro 2024. Il suo utilizzo è comunque da considerarsi funzionale nell’ottica della ricerca della miglior forma, sebbene la presenza di Azmoun e Belotti in organico (il primo è ormai completamente recuperato) potrà permettergli di non accelerare troppo i tempi al fine di non incorrere in problematiche muscolari. Le stesse che in fondo stanno un po’ rallentando Dybala, il cui apporto sarà fondamentale nelle prossime tre settimane così dense di appuntamenti. La “Joya” non ha partecipato alle ultime uscite della nazionale argentina restando a Trigoria, per seguire un lavoro personalizzato finalizzato a recuperare dal fastidio all’adduttore. Paulo preme per esserci e testare il feeling con “Big Rom”, i tifosi restano in attesa di poterli applaudire insieme, e Mourinho spera che il tandem possa garantire continuità in fase realizzativa, che figura nell’elenco delle priorità assolute.