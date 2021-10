Roma-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

I giallorossi mettono nel mirino i toscani, finora imbattuti in trasferta, per rilanciarsi in campionato dopo il derby ed allungare la striscia di risultati utili consecutivi nei confronti diretti con gli azzurri

A tre giorni di distanza dalla netta vittoria in Conference League contro lo Zorya, la Roma affronta la sfida casalinga con l’Empoli intenzionata a rilanciarsi in campionato, eliminando le ultime scorie residue del derby perso domenica scorsa. Oltre alla convincente affermazione in Ucraina, c’è anche la cabala a indurre ottimismo: i giallorossi non perdono coi toscani da febbraio 2007, da allora sette successi e tre pareggi, con il record che si amplia ad un confortante 11-2-0 prendendo in esame le tredici sfide giocate all’Olimpico. Ma il buon momento della formazione di Andreazzoli obbliga a mantenere alta la concentrazione: l’Empoli ha stabilito quest’anno il record di gol segnati in serie A nei primi sei turni, ed è reduce dalla prima affermazione stagionale tra le mura amiche (4-2 al Bologna), senza dimenticare l’attuale imbattibilità esterna frutto delle vittorie all’Allianz Stadium di Torino ed all’Unipol Domus di Cagliari.

Roma-Empoli, le scelte di Mourinho

Per la sfida con i toscani l’allenatore giallorosso dovrebbe rilanciare i “big” tenuti parzialmente o completamente a riposo nell’incontro di Conference contro lo Zorya, con alcuni dubbi che verranno sciolti all’ultimo. Quindi Rui Patricio in porta, tornano Karsdorp a destra (a cui è stato risparmiato il viaggio in Ucraina) e Viña a sinistra, coppia centrale con Mancini e Ibanez ma Mourinho potrebbe anche ridare fiducia ad uno Smalling a posto fisicamente e rinfrancato dalla performance di Coppa. Veretout (convocato dal c.t. francese Deschamps per la Final Four di Nations League) e Cristante in mediana, col secondo che utilizzato giovedì potrebbe rifiatare e lasciare il posto a uno tra Villar e Diawara. Davanti c’è Abraham (che oggi ha festeggia il suo ventiquattresimo compleanno), supportato da Pellegrini, Mkhitaryan e Zaniolo, con Perez più defilato nella corsa per una maglia da titolare.

Roma-Empoli, le scelte di Andreazzoli

Il tecnico dei toscani sembra orientato a dare ancora fiducia al tandem offensivo Di Francesco-Pinamonti in attacco, con Bajrami sulla linea della trequarti. A centrocampo terzetto formato da Ricci, Henderson e Zurkowski (conferma nell’undici di partenza per il polacco e Haas che dovrebbe partire dalla panchina). In difesa, si continua a monitorare Tonelli alla prese con un problema al ginocchio destro: sarà ballottaggio tra Viti e Ismajli per affiancare in mezzo Romagnoli, mentre sulle corsie laterali agiranno Stojanovic e Marchizza.

Roma-Empoli, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): R Patricio: Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham All. Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza, Ricci, Henderson, Zurkowski, Bajrami, Di Francesco, Pinamonti All. Andreazzoli

Roma-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta da DAZN. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.