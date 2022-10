Roma, Europa League o Conference? Le combinazioni e le possibili avversarie

La missione, o perlomeno la prima parte di essa, può dirsi compiuta. In Finlandia vittoria doveva essere e vittoria, alla fine, è stata. Certo, a prezzo di qualche evitabile sofferenza, visto che una volta in vantaggio la formazione di Mourinho ha prestato il fianco all’Helsinki che ha trovato la rete del pareggio, ma il “tutto è bene qualche finisce bene” si è comunque materializzato grazie ad El Shaarawy – la Uefa ha poi assegnato a lui la rete, precedentemente catalogata come autorete di Hoskonen – che così festeggiato nella miglior maniera il suo trentesimo compleanno. Ed il risultato positivo della Bolt Arena viene...corroborato anche dal successo del Betis contro il Ludogorets, che chiude definitivamente i giochi relativi al primo posto del girone, lasciando i bulgari a quota sette con gli stessi punti della Roma, ma col vantaggio dello scontro diretto vinto all’andata.

A questo punto, la calcolatrice può anche finire nel cassetto, perché nella sfida dell’Olimpico che chiuderà il Girone, solo la vittoria – anche col minimo scarto – garantirà ai giallorossi la seconda posizione, e di conseguenza l’accesso al turno preliminare necessario per comporre il tabellone ad eliminazione diretta della seconda fase. Il criterio principale per la compilazione della graduatoria, in caso di arrivo a pari punti, è infatti il maggior numero di punti negli scontri diretti, il quale penalizzerebbe la squadra di José Mourinho qualora il segno X costituisse l’epilogo della sfida in programma nell’ultima giornata. Vincere per restare in Europa League, quindi, o scendere come terza in Conference a difendere il titolo vinto lo scorso maggio.

Si aprirà poi, in caso di vittoria, il capitolo relativo alle potenziali sfidanti – da pescare nel serbatoio delle terze piazzate dei gironi della Champions League, che contenderanno alla Roma il posto nella griglia degli ottavi di finale della coppa. E gli “squali” retrocessi dalla principale competizione continentale, per utilizzare le parole dell’allenatore portoghese, non mancano: Barcellona, tanto per cominciare, ma anche l’altra metà – biancorossa, anziché il biancoverde del Betis - del cielo calcistico di Siviglia (il Football Club, semplicemente noto come Sevilla), oltre allo Shakhtar Donetsk e probabilmente Ajax e Juventus. Nomi a cui si aggiungerebbero anche una tra Atletico Madrid e Leverkusen, la terza dell’incertissimo Gruppo D (che vede in lizza Tottenham, Sportling Lisbona, Eintracht e Olympique Marsiglia) ed il Salisburgo se fallirà l’assalto al secondo posto del girone E attualmente di proprietà del Milan. Squadre di primo livello, ben diverse ovviamente da quelle più abbordabili che capiterebbero in caso di spareggio con le seconde di Conference. Il primo match da “spalle al muro”, una delle specialità della casa di Mourinho, è stato portato a casa. Ora, serve fare il bis.