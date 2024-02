Roma-Feyenoord: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

La Roma cerca il pass per il tabellone ad eliminazione diretta di Europa League, chiedendo strada ad un Feyenoord che era stato già estromesso dai giallorossi ai quarti della scorsa edizione della competizione. Gli olandesi sono imbattuti da oltre due mesi, ed hanno incassato l’ultima sconfitta proprio nella fase a gironi della coppa per mano del Celtic Glasgow, k.o. a cui hanno fatto seguito undici risultati consecutivi, compreso l’1-1 della gara d’andata al “De Kuip” contro la formazione di De Rossi. In confortante ripresa in campionato (dodici punti nelle ultime cinque uscite), la Roma punterà soprattutto sulla tradizione estremamente favorevole nelle competizioni continentali davanti al pubblico dell’Olimpico. Dalla stagione 2019/2020, tra Europa League e Conference, la Roma ha vinto 21 dei 28 match casalinghi disputati, con un unica sconfitta subita ad ottobre del 2022 nella fase a gironi per mano del Betis, e sei pareggi. Uno dei quali convertito in vittoria ai supplementari lo scorso aprile proprio contro gli olandesi, che sono stati peraltro gli unici a segnare una rete ai giallorossi nelle ultime otto sfide europee giocate dalla Roma nella Capitale.

Roma-Feyenoord, le scelte di De Rossi

Il tecnico giallorosso ha recuperato la quasi totalità della squadra (manca ancora all’appello Abraham) ma non potrà contare sullo squalificato Bove, come del resto di Huijsen e Kristensen fuori dalla lista Uefa. Ballottaggi legati per lo più sul versante sinistro del campo, dove Angeliño ed El Shaarawy sembrano in vantaggio su Spinazzola e Zalewski. Sul versante opposto sarà impiegato Karsdorp come esterno basso, a completare la difesa che prevederà Mancini e Llorente dal 1’ (favoriti rispetto a Ndicka ed al rientrante Smalling). Centrocampo con Paredes, Pellegrini e Cristante, in avanti oltre al “Faraone” giocheranno Dybala e Lukaku. Tra i pali, ancora Svilar che ha superato nelle gerarchie Rui Patricio.

Roma-Feyenoord, le scelte di Slot

L’undici olandese dovrebbe subire alcune modifiche rispetto alla gara di andata, in considerazione dei recuperi di alcune pedine in ogni reparto. Ferma restando l’indisponibilità di Bijlow (che lascerà il posto a Wellenreuther), Geertruida dovrebbe riprendere il posto da titolare sull’out di destra difensivo, con Hartman sul settore mancino ed al centro i riconfermati Hancko e Beelen (Trauner è ancora fuori causa). Nel cuore della mediana accanto a Wieffer è previsto l’utilizzo del rientrante Timber per Zerrouki, sulla trequarti ancora Minteh e Paixão esterni offensivi più Stengs in posizione centrale, e davanti nuovamente Gimenez destinato a partire dall’inizio al posto di Ueda, partito dal 1’ all’andata.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther, Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman, Wieffer, Timber, Minteh, Stengs, Gimenez, Paixao. All. Slot

Roma-Feyenoord, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Feyenoord, in programma giovedì 22 febbraio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.