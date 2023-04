Roma-Feyenoord, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’appuntamento è con la settima semifinale della storia giallorossa, la terza consecutiva dopo quella contro il Manchester United di Europa League e contro il Leicester dodici mesi fa, preludio alla vittoria in Conference League. Per arrivare puntuale, la Roma deve ribaltare l’1-0 della settimana passata a Rotterdam, maturato tra sfortuna ed errori, contro il Feyenoord che in campo continentale non vince da cinque trasferte, l’ultima a Marsiglia, in occasione del penultimo turno di Conference 2021/2022, al quale fece seguito la sconfitta proprio contro i capitolini. La formazione di Josè Mourinho arriva a questo return-match con nove punti nelle ultime tre gare di serie A, con altrettanti clean sheet a confermare uno stato di forma convincente traducibile in un terzo posto. Anche gli olandesi sono in fiducia, con otto lunghezze di vantaggio su Ajax e PSV a cinque giornate dalla conclusione della Eredivisie ed una sola sconfitta nel 2023, incassata nella semifinale della Coppa d’Olanda. Alla Roma il compito di rimontare invertendo anche una tendenza contro le squadre olandesi, contro cui all’Olimpico i capitolini non sono mai andati oltre l’1-1 nelle ultime quattro occasioni.

Roma-Feyenoord, le scelte di Mourinho

Non ha ancora risposta il quesito inerente all’utilizzo di Paulo Dybala: i dubbi in merito alla presenza dell’attaccante argentino, uscito nel corso del match di andata per un problema all’adduttore della coscia destra, verranno sciolti solo all’ultimo momento. La “Joya” dovrebbe prendere posto sulla trequarti al fianco di Pellegrini per supportare Abraham (in vantaggio su Belotti) con Wijnaldum pronto a rilevarlo in caso di forfait o di staffetta. Nel cuore della mediana troveranno posto Cristante e Matic, con Zalewski e Spinazzola i quali torneranno a presidiare le fasce dal 1’ dopo aver rifiatato in campionato. Rui Patricio si sistemerà tra i pali, con Mancini, Smalling ed Ibanez (in ballottaggio con Llorente) a formare il terzetto difensivo.

Roma-Feyenoord, le scelte di Slot

L’allenatore della squadra olandese potrebbe perdere Wieffer, autore del gol vittoria all’andata, per un problema alla caviglia: il suo nome figura comunque nella lista dei convocati (a differenza di Timber ancora ai box) e dovrebbe pertanto essere regolarmente al suo posto al fianco di Kökcü sulla linea mediana. Tra i pali si conferma Bijlow, rientrato a sorpresa in occasione della gara di andata, protetto da una retroguardia a quattro formata da Geertruida a destra, Hartman a sinistra ed in mezzo Hancko e Trauner. Nel pacchetto avanzato favoriti Jahanbakhsh ed Idrissi come esterni d’attacco, con Szymanski alle spalle di Gimenez che agirà da riferimento offensivo.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Feyenoord (4-3-3): Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman, Wieffer, Kökcü, Szymanski, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

Roma-Feyenoord, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Feyenoord, in programma giovedì 20 aprile allo Stadio Olimpico con inizio alle 21, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.