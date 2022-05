Roma-Feyenoord, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A distanza di poco più di sessant’anni, la Roma cerca a Tirana contro il Feyenoord la consacrazione europea. Quella arrivata nella Coppa delle Fiere ad ottobre del 1961 nel doppio confronto col Birmingham, e sfuggita due volte nell’atto conclusivo della Coppa dei Campioni disputata nella capitale nel 1984 – quando il Liverpool si impose ai rigori - e sette stagioni dopo in Coppa Uefa contro l’Inter, che alzò la Coppa Uefa sul prato dell’Olimpico. I giallorossi si presentano alla prima finale in trasferta della loro storia, con un bilancio in Conference League di sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte (entrambe col Bodø/Glimt), dopo aver estromesso dalla competizione, oltre alla formazione norvegese nei quarti di finale, anche Trabzonspor – nello spareggio iniziale – Zorja Luhans’k, Cska Sofia, Vitesse e Leicester. Più lungo il cammino che ha portato gli olandesi all’Arena Kombëtare: doppio turno di qualificazione preliminare superato eliminando il club kosovaro del KF Drita e gli svizzeri del Lucerna, poi un percorso netto con otto vittorie e quattro pareggi lasciando per strada Union Berlino, Maccabi Haifa Tel Aviv, Partizan Belgrado, Slavia Praga ed infine Olympique Marsiglia in semifinale. L’unico precedente depone a favore dei giallorossi, che nell’Europa League 2014/2015 superarono il turno pareggiando all’Olimpico ed espugnando 2-1 Rotterdam.

Roma-Feyenoord, le scelte di Mourinho

Il rientro di Mkhitaryan in gruppo rappresenta la miglior notizia per i giallorossi in vista della finalissima di Tirana. La presenza dell’armeno amplia il ventaglio di scelte a disposizione del tecnico portoghese, sebbene sia difficile immaginarlo titolare dal 1’, considerata la prolungata inattività per un problema muscolare accusato nell’andata della semifinale contro il Leicester. Probabile pertanto il ricorso a Zaniolo e Pellegrini in appoggio ad Abraham, mentre a centrocampo si dovrebbero disporre Sergio Oliveira e Cristante, con Karsdorp (pienamente recuperato) e Zalewski sui binari laterali. In difesa non mancherà Smalling, a completare il pacchetto arretrato con Mancini ed Ibanez a protezione di Rui Patricio.

Roma-Feyenoord, le scelte di Slot

L’allenatore dei biancorossi è alle prese col dubbio Bijlow, pronto ad essere avvicendato tra i pali da Marciano. Saranno invece della partita sia Malacia (che sembra aver smaltito i problemi al tendine del ginocchio) che Kökçü, uscito per una botta nel corso dell’ultima sfida di campionato contro il Twente. Il primo agirà da esterno basso di sinistra, nella difesa che prevede Geertruida nel versante opposto e la coppia Trauner-Senesi in mezzo. Il secondo sarà affiancato da Aursnes per formare la diga di centrocampo. Dessers sarà il riferimento offensivo centrale, supporto tra le linee da Til al centro più Nelson e Sinisterra ai lati.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski, Zaniolo, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Feyenoord (4-2-3-1): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Kökçü, Aursnes, Nelson, Til, Sinisterra, Dessers. All. Slot

Roma-Feyenoord, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Feyenoord sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e su Sky Sport (numero 251 satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.