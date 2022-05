Roma, verso il Feyenoord: tutti pronti, resta il dubbio Mkhitaryan

Da un Olimpico – quello di Torino - che in campionato ha regalato il più canonico dei “tutto è bene quel che finisce bene”, ad un Olimpico che mercoledì sarà, in quella che è divenuta ormai una piacevole consuetudine, pieno di tifosi pronti a sostenere la squadra anche se la formazione giallorossa non sarà disposta sul rettangolo di gioco. Il primo degli ultimi due impegni stagionali della Roma ha fornito l’epilogo sperato: il rotondo successo sui granata – che mette fine al digiuno di vittoria in Serie A, durato oltre un mese - ha messo al sicuro la partecipazione all’Europa League del prossimo anno grazie al raggiungimento del sesto posto, senza quindi dover aspettare la finale di Conference League.

E proprio il match di Tirana, contro il Feyenoord, rappresenta l’acme della stagione dei giallorossi: dopo essersi già garantita un “upgrade” europeo nel prossimo anno (più prestigio, nonché bonus superiori in caso di vittoria col passaggio dalla Conference all’EL), c’è ora da alzare un trofeo che manca da parecchio tempo.

Lo Stadio Olimpico, in questo senso, ha già risposto presente. Dei 50mila biglietti predisposti per assistere, nell’impianto della capitale, alla partita trasmessa sui maxi schermi, circa il 90% è già stato venduto. Un modo per far sentire la vicinanza, seppur in maniera simbolica, a José Mourinho ed alla sua formazione impegnata nella capitale albanese. Che, almeno sulla carta, sembra essersi schierata a favore della squadra italiana: a partire dal premier Edi Rama, di fede juventina ma che si è già esposto in favore della Roma, pronosticandone maggiori chance di vittoria anche per via del tifo della popolazione locale che dovrebbe essere tutto per Pellegrini e soci.

Intanto, l’allenatore portoghese sorride per i rientri dei giocatori tenuti precauzionalmente a riposo nella trasferta piemontese, che ha rappresentato l’ultima fatica in campionato. Smalling, anche se non al 100%, contro gli olandesi sarà regolarmente in campo, e nessun problema nemmeno per Karsdorp il quale sarà schierato sulla sua consueta fascia di competenza. Discorso diverso, invece, per Mkhitaryan, il quale sarà con il gruppo in Albania ma che non si allena regolarmente da fine aprile, dopo l’infortunio subito nella gara di andata della semifinale disputata contro il Leicester.

Arne slot, mister della formazione olandese, avrà invece nell’elenco dei disponibili per la finalissima anche quei cinque giocatori che non hanno partecipato all’ultima gara di Eredivisie disputata dai biancorossi contro il Twente, ovvero Trauner, Malacia, Nelson, Kocku e Bijlow. Anche se non è affatto scontato che verranno schierati tutti dal 1’.