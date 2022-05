Roma, scatta ufficialmente (tra mille difficoltà) l'operazione Tirana

L’operazione “Tirana”, in casa Roma, è già ufficialmente scattata. Con la caccia al biglietto per assicurarsi un posto all’Arena Kombetare, che conta meno di ventimila spettatori al fronte di una richiesta di gran lunga più elevata (che supera, almeno, quota 50mila), ma anche con le difficoltà organizzative che, obbligatoriamente, devono essere superate in breve tempo. A partire dall’ordine pubblico, considerando l’invasione della città albanese da parte dei tifosi giallorossi ed olandesi (con il precedente del 2015, quando in occasione del match di Europa League si verificarono scontri e danneggiamenti nella capitale, con sei ultras orange condannati a pene fino a quattro anni), per proseguire con le criticità rappresentate dal viaggio per raggiungere l’Albania. Molte, infatti, le segnalazioni pervenute di appassionati che, muniti regolarmente di tagliando d’ingresso e posto prenotato in aereo, si sono visti cancellare il volo con allegata l’inutile opzione dello spostamento del viaggio in altra data. E questi ultimi sono, ovviamente, i veri privilegiati, visto che quasi il 90% dei biglietti è finito nelle mani del pubblico albanese, e che nella capitale è atteso un numero cospicuo di persone sprovvisto di biglietto con potenziali rischi per l’ordine pubblico.

A due settimane da un appuntamento che, senza polemica, avrebbe meritato e richiesto una location più consona (con riferimento ad una capienza oltremodo limitata, per una finale europea), la squadra giallorossa comincia intanto a preparare il doppio appuntamento in campionato per concludere il campionato con in tasca il pass per le prossime competizioni continentali, senza sfruttare l’eventuale bonus garantito dalla vittoria in Conference. In quest’ottica, hanno trovato terreno fertile le richieste di un anticipo dell’ultima di campionato a Torino: originariamente previsto per il 22 maggio, il match si disputerà venerdì 20, per dare modo alla Roma di avere quarantotto ore supplementari utili a preparare al meglio la finale col Feyenoord, in calendario il 25. Prima, c’è però l’ultimo impegno casalingo stagionale col Venezia: impegno delicato non solo per i giallorossi – chiamati a recuperare uno svantaggio di tre lunghezze dal quinto posto – ma anche, per non dire soprattutto, per i lagunari che all’Olimpico potrebbero anche retrocedere matematicamente in serie B.

Intanto, resta sempre caldo il fronte mercato. José Mourinho ha già provveduto a sgomberare il campo da ogni possibile equivoco (sebbene non esistessero grossi dubbi a riguardo), dichiarando che la capitale sarà il suo domicilio anche nella stagione 2022/2023. E manifestando anche una dichiarazione di interesse per Nemanja Mati?, centrocampista serbo del Manchester United, facente parte di una lista gradita al tecnico nell’ambito del programma di potenziamento della squadra, che i tabloid inglesi hanno però accostato alla Juventus. E si ritorna anche a parlare, parallelamente, della questione Nicolò Zaniolo: il gioiellino giallorosso ha il contratto in scadenza a giugno 2024, però sul tavolo è pronta una proposta per allungare la durata dell’accordo e un adeguamento dell’ingaggio. Ma qualora non si riesca a trovare un punto di incontro (sebbene il tempo per limare eventuali distanze tra domanda e offerta non manchi), la partenza del centrocampista azzurro sarebbe pressoché inevitabile, per non correre il rischio di perderlo a costo zero tra due anni. Con le richieste della Roma che, al momento, sembrano però scoraggiare anche qualche timido tentativo di approccio.