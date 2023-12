Roma-Fiorentina, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sarà una Roma chiamata a mostrare il suo volto migliore, visto negli ultimi tre mesi all’Olimpico, quella che attende la visita della Fiorentina. Davanti ai propri tifosi (escludendo un derby in cui i giallorossi erano, da calendario, la squadra ospite), gli uomini di Mourinho hanno un rendimento spaventoso: sette vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, con ventuno reti fatte e solo due subite, che hanno permesso di scalare la graduatoria in Serie A ed accedere al turno successivo nella competizione continentale. Ed i diciannove punti nelle ultime otto uscite nel torneo nazionale la pongono al terzo posto nella graduatoria parziale che esamina il rendimento dalla settima giornata in avanti (alle spalle solo di Inter e Juventus).

I viola, invece, si presentano all’appuntamento dopo due k.o. in trasferta – contro Lazio e Milan – maturati senza segnare reti, ma lanciati dalle affermazioni contro il Genk in Conference League, contro la Salernitana in campionato e dalla maratona di Coppa Italia contro il Parma, conclusasi con il passaggio del turno ai rigori seguente alla rimonta nei tempi regolamentari dopo uno svantaggio di due reti. Favorevoli ai giallorossi i precedenti all’Olimpico: in Serie A, la Roma ha un bilancio di 41 vittorie (20 delle quali negli ultimi 24 incroci) 28 pareggi e 15 sconfitte, l’ultimo risalente alla stagione 2017/2018 (2-0 per i toscani con le reti di Benassi e Simeone).

Roma-Fiorentina, le scelte di Mourinho

Condensati nel reparto mediano i ballottaggi per l’undici anti-Fiorentina, visto che in avanti il tandem d’attacco sarà formato da Dybala e Lukaku ed in considerazione della conferma di Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio tra i pali. Le scelte sono legate anche alle condizioni di Pellegrini: il capitano è reduce da una prolungata assenza e potrebbe trovare spazio in corso d’opera, come del resto Renato Sanches ormai recuperato e che si candida a trovare minutaggio partendo dalla panchina. In questo caso, a governare la zona mediana saranno Cristante, Paredes e uno tra Bove ed Aouar. Abbondanza anche sui binari laterali: a destra in pole position Kristensen, il quale è favorito nel duello con Karsdorp, sul versante mancino Spinazzola dovrebbe spuntarla su Zalewski.

Roma-Fiorentina, le scelte di Italiano

L’allenatore viola alle prese col dubbio Gonzalez: l’attaccante argentino ha svolto ancora lavoro differenziato e potrebbe non essere contemplato nell’undici iniziale. In caso di forfait, si candidano Ikoné (che ha smaltito l’attacco influenzale) e un Kouame recuperato, mentre sul versante opposto Sottil è favorito su Brekalo per una maglia da titolare, così come Beltran in vantaggio su Nzola per guidare l’attacco toscano. A centrocampo si rivedranno Arthur e Duncan, con Bonaventura in posizione più avanzata. Tra i pali si sistemerà nuovamente Terracciano, protetto dalla coppia centrale formata da Kayode e Biraghi laterali e da Milenkovic e Martinez Quarta, con Ranieri pronto ad inserirsi nella volata per un posto dal primo minuto al centro del pacchetto difensivo.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola, Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Beltran. All. Italiano

Roma-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Fiorentina, in programma domenica 10 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.