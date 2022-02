Roma - Genoa 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma pareggia per 0 a 0 contro il Genoa nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A. Mourinho dopo un brutto primo tempo cambia faccia alla Roma inserendo Felix ed El Shaarawy che cambiano il volto della squadra ora più brillante e pericolosa. La Roma trova pure il gol della vittoria al 90esimo con Zaniolo che festeggia sotto la Sud. L’arbitro però annulla per un fallo in precedenza di Abraham ed espelle poco dopo il numero 22 giallorosso per proteste. Zaniolo viene poi scortato all’uscita da Mourinho. Al triplice fischio, cori e fischi per l’arbitro Abisso.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Smalling 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6 (dal 71’ Veretout 6), Oliveira 6 (dal 57’ El Shaarawy 6,5), Cristante 5,5, Maitland-Niles 5,5 (dal 57’ Felix 6,5); Mkhitaryan 6,5; Zaniolo 5,5, Abraham 5. All.: Mourinho 5,5.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani 6 (dal 45’ Ostigard 5), Vanheudsden 5,5, Vasquez 6; Sturaro 6, Badelj 5,5; Ekuban 5,5 (dal 71’ Melegoni 5,5), Portanova 6,5 (dal 71’ Maksimovic 6), Yeboah 5,5 (dal 57’ Amiri 5,5); Destro 5 (dal 57’ Piccoli 5,5). All.: Blessing 6.

Ammoniti: Mancini (R), Abraham (R); Vanheudsden (G), Vasquez (G).

Espulsi: Zaniolo (R), Ostigard (G).

Arbitro: Abisso.

Roma - Genoa 0-0 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Roma - Genoa 0-0 giocata sabato 5 febbraio sono disponibili su Sky Sport