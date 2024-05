Roma-Genoa, dove vedere la partita e probabili formazioni

Tempo di saluti per la Roma, che si congederà dal pubblico dell’Olimpico con la prima delle ultime due sfide utili per difendere l’attuale sesto posto e continuare a sperare nel quinto che darebbe – al netto dell’eventuale vittoria dell’Atalanta in Europa League – la certezza di partecipare alla Champions. Prima di fare tappa ad Empoli nell’ultimo impegno stagionale, la squadra di De Rossi ospiterà un Genoa la cui collocazione a centro classifica è ormai certificata, ma che dal canto suo è restato imbattuto in sette delle ultime otto uscite in Serie A – unico k.o. con la Lazio un mese fa – nelle quali ha complessivamente messo in cassaforte tredici punti, frutto di tre vittorie e quattro pareggi.

Successo che alla Roma invece manca da qualche settimana: considerando tutte le competizioni, i giallorossi hanno chiuso le cinque gare più recenti con tre segni X e due sconfitte, e non registrano sei match ufficiali di fila senza successi dal periodo tra l’aprile e il maggio 2021, con Paulo Fonseca allenatore. Nettamente favorevole però il bilancio negli scontri diretti: negli ultimi sessant’anni i liguri si sono imposti all’Olimpico una sola volta – contro le 30 della Roma – con l’affermazione di misura conquistata nel gennaio 1990 grazie al gol di “Pato” Aguilera. Trend positivo che si conferma anche analizzando gli ultimi incroci in serie A, visto che l’1-4 dell’andata è stato il primo passo falso nel torneo dopo dieci anni di imbattibilità.

Roma-Genoa, le scelte di De Rossi

Un dubbio per reparto nell’undici iniziale che sfiderà il “Grifone”. Nella difesa davanti a Svilar, le imperfette condizioni fisiche di Karsdorp e l’infortunio di Spinazzola lanceranno sugli esterni Celik e Angeliño, con la retroguardia che sarà guidata al centro da Mancini e Ndicka. In mezzo al campo agiranno capitan Pellegrini, Paredes e Cristante con Bove come alternativa. In avanti, perplessità sulle condizioni di Dybala, il quale potrebbe lasciare spazio a Baldanzi nel tridente che contemplerà anche Lukaku ed El Shaarawy.

Roma-Genoa, le scelte di Gilardino

I rossoblù saranno ancora privi di Bani e Malinovskyi, mentre Vitinha dovrebbe riuscire a smaltire il lieve affaticamento muscolare ed essere della partita. Al netto di possibili cambi per dare minutaggio a chi è stato meno impiegato, Gilardino dovrebbe schierare Vogliacco, De Winter e Vasquez a protezione di Martinez, e confermare il tandem offensivo composto da Retegui e Gudmundsson. A centrocampo, Frendrup e Badelj insieme a Thorsby il quale potrebbe essere sacrificato per fare spazio ad Ekuban in una versione più spregiudicata di un 3-5-2 nel quale saranno Martin e Sabelli – avanti su Spence – a correre sui binari laterali.

Roma-Genoa, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño, Cristante, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Genoa (3-5-2): Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez, Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Roma-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Genoa, in programma domenica 19 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.