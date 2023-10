Roma, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

La Roma si regala un inizio di ottobre da leccarsi i baffi: tre vittorie consecutive, dieci reti realizzate ed una sola subita, una classifica più rassicurante in Serie A e contestualmente il primo posto in quella di Europa League. Una...rosa che ha come spine i problemi fisici accusati da Dybala, il quale dovrebbe rientrare tra la fine del mese e l’inizio di novembre, ma anche da Pellegrini alle prese con un problema al flessore che lo terrà fermo per un mese circa. Niente nazionale, pertanto, sia per l’argentino che per il capitano, entrambi a Trigoria per recuperare, ma niente azzurro nemmeno per Spinazzola, escluso dalle convocazioni.

E’ comunque particolarmente nutrito il plotone di giocatori che saranno impegnati nelle gare nazionali che scatteranno in questo week-end. Cinque vestiranno la maglia azzurra, tra selezione maggiore (di scena contro Malta ed Inghilterra nella Pool C delle qualificazioni europee), l’Under 21 che si misurerà contro i pari età della Norvegia per vidimare il pass alla rassegna continentale di categoria, e Under 20 inserita nel menù della Elite League. I viaggi più lunghi saranno quelli di Azmoun (con l’Iran che sfiderà la Giordania), Paredes (nella rosa dell’Argentina che sarà in campo per la terza e quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali, prima a Buenos Aires contro il Paraguay quindi a Lima contro i padroni di casa del Perù), Ndicka (in campo con la Costa d’Avorio in amichevole contro Marocco e Sudafrica) nonché Aouar che con la sua Algeria incrocerà l’Egitto in un friendly match.

Poi, ci saranno i giocatori che, come quelli italiani, saranno alle prese con le qualificazioni ad Euro 2024 difendendo i colori del loro paese. La Danimarca se la vedrà con Kazakistan e San Marino, una Polonia in affanno nella Pool E proverà a fare en-plein contro Isole Far Oer e Moldavia, il Belgio avrà lo scontro al vertice nel Girone F con l’Austria per poi affrontare la Svezia, per il Portogallo ci saranno Slovacchia e Bosnia Erzegovina mentre la Turchia troverà sulla sua strada Croazia e Lettonia.

Nel dettaglio, questi i giocatori giallorossi che saranno impegnati con le nazionali del loro paese:

• Bryan Cristante (Italia)

• Gianluca Mancini (Italia)

• Rasmus Kristensen (Danimarca)

• Romelu Lukaku (Belgio)

• Rui Patricio (Portogallo)

• Zeki Celik (Turchia)

• Leandro Paredes (Argentina)

• Evan Ndicka (Costa d'Avorio)

• Houssem Aouar (Algeria)

• Sardar Azmoun (Iran)

• Nicola Zalewski (Polonia)

• Edoardo Bove (Italia Under 21)

• Riccardo Pagano (Italia Under 20)

• Niccolò Pisilli (Italia Under 20)