Roma-HJK Helsinki, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ad una settimana dalla falsa partenza nella giornata di apertura col Ludogorets, la Roma scende in campo all’Olimpico nell’esordio casalingo stagionale di Europa League contro l’Helsinki. La vittoria ad Empoli nel posticipo di lunedì ha rimesso in carreggiata i giallorossi, dopo il naufragio di Udine, e la formazione di Mourinho spera di copiare ed incollare il riscatto in Serie A anche nella competizione continentale, per restare in lizza col Betis Siviglia nella volata per il primo posto nella Pool C.

Il HJK Helsinki ha concluso al primo posto la regular season della Veikkausliiga, massima espressione del calcio finlandese che prevede i play-off con un girone all’italiana, al termine del quale verrà assegnato lo scudetto, di cui i biancoblu sono detentori. Usciti dai preliminari di Champions per mano del Viktoria Pizen (ora nel girone con l’Inter) dopo aver piegato nel turno precedente il Riga (avversario della Fiorentina in Conference), l’Helsinki ha raggiunto la fase a Gironi di Europa League superando nel doppio confronto gli sloveni del Maribor ed i danesi del Silkeborg, perdendo la prima gara del Gruppo C giovedì scorso in casa col Betis.

Nessun precedente tra le due squadre, unico incrocio – dall’epilogo positivo - tra la Roma ed una squadra finlandese risalente a trenta anni fa in Coppa delle Coppe con l’Ilves Tampere, mentre l’Helsinki ha già affrontato nelle competizioni continentali altre squadre italiane senza mai vincere. I giallorossi possono peraltro allungare la striscia di imbattibilità casalinga in Europa, che conta già 13 vittorie e sei pareggi.

Roma- HJK Helsinki , le scelte di Mourinho

In previsione dell’impegno di campionato contro l’Atalanta, il tecnico dei giallorossi potrebbe dare respiro ad alcuni dei titolari, a partire da Abraham che lascerebbe così spazio a Belotti. Resta l’incognita Zaniolo, che si candida per un posto da titolare – a fargli eventualmente spazio uno tra Dybala e Pellegrini – mentre sulla fascia sinistra Spinazzola partirà dal 1’ vista l’indisponibilità di Zalewski, ancora ai box. Sul versante opposto si valuta il rientro di Karsdorp che rileverebbe Celik, mentre in mezzo Camara concederà un turno di riposo a Matic o Cristante. Rui Patricio tra i pali (ma non è escluso l’utilizzo di Svilar), in difesa ancora out Kumbulla, ipotesi Vina nel ruolo di centrale di sinistra con Smalling e Mancini.

Roma- HJK Helsinki , le scelte di Koskela

All’Olimpico il tecnico dei finalndesi dovrebbe schierare Hazard in porta, protetto da un pacchetto arretrato diretto da Tenho al centro con Raitala ed Hoskonen come braccetti, i quali hanno disputato da titolari tutta la “campagna” europea stagionale (alternative rappresentate da Peltola e Arajuuri), In avanti il peso dell’attacco sarà sulle spalle del giovane ghanese Abubakari, in prestito dal Malmoe, supportato nel tridente da Hostikka e Soiri. A centrocampo, binario destro presidiato da Terho con Browne a sinistra (insidiato dal brasiliano Murilo), mentre in mezzo favoriti Vaananen e Lingman. Il piano B prevede un assetto maggiormente prudente, con un centrocampista centrale in più, con l’aumento delle chance per l’ex Chievo Hetemaj ed il marocchino Boujellab di trovare spazio dal primo minuto.

Roma- HJK Helsinki , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Vina, Celik, Camara, Matic, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Belotti. All. Mourinho

HJK Helsinki (3-4-3): C. Hazard, Hoskonen, Tenho, Raitala, Terho, Lingman, Vaananen, Browne, Soiri, Abubakari, Hostikka. All. Koskela

Roma- HJK Helsinki , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-HJK Helsinki sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.