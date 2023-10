Roma, verso l'Inter: condizioni e tempi di recupero degli infortunati

Quinta vittoria consecutiva, appena una rete subita (a Cagliari, peraltro su rigore nel finale a risultato già acquisito) e ben tredici gol realizzati, ed il primo posto nella Pool G di Europa League a punteggio pieno. La Roma sceglie la maniera minore di presentarsi all’ultimo appuntamento di un mese da incorniciare, sul campo dell’Inter dove mancherà Mourinho per squalifica, ma anche una cospicua parte della rosa falcidiata da problematiche di carattere fisico. Il tecnico lusitano fino a questo momento ha saputo fare di necessità virtù, chiedendo gli straordinari ad alcuni dei fedelissimi e limitando le rotazioni per fronteggiare i vari impegni. Il sospiro di sollievo per i giallorossi è così costituito dalla constatazione che Bryan Cristante, malconcio e dolorante alla coscia sinistra nel corso della sfida contro lo Slavia Praga, dovrebbe essere regolarmente in campo contro i nerazzurri: ha comunque continuato a giocare nel match di Europa League e seppur monitorate dallo staff medico, le sue condizioni non sembrano preoccupare.

Discorso diverso per le altre pedine presenti nella lista degli indisponibili redatta in occasione del confronto con i cechi, a partire da Azmoun e Kristensen esclusi dall’elenco dei convocati ma entrambi abili ed arruolati per il campionato, con l’iraniano che sembra aver definitivamente smaltito il problema al polpaccio destro ed è tornato a lavorare in gruppo. I lungodegenti Kumbulla e Abraham migliorano: il primo sta riprendendo confidenza con il pallone e prosegue nel lavoro individuale, ma il conto alla rovescia per il suo rientro nei ranghi è già partito. Accanto al nome di Smalling continua invece a figurare un punto di domanda: il dolore tendineo non è presumibilmente scomparso del tutto, ed il centrale inglese non è stato neanche contemplato per la panchina contro lo Slavia, come del resto Spinazzola fermato da un affaticamento e che potrebbe essere risparmiato anche a Milano.

Il dubbio più grande è legato però a Dybala. La “Joya” non gioca dal 37’ minuto della partita di Cagliari, dove è uscito dolorante. Ha lavorato per tornare proprio per la gara contro l’Inter e svolgerà un provino per verificare le sue condizioni in vista dell’appuntamento di San Siro. Niente da fare invece per capitan Pellegrini, il quale potrebbe rivedersi in prossimità del derby dell’Olimpico del 12 novembre, e per Renato Sanches: il portoghese ha smaltito la noia muscolare alla coscia destra e si è anche rivisto nella seduta di allenamento svolgendo solo lavoro personalizzato, ma è altamente improbabile che venga rischiato domenica pomeriggio.