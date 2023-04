Roma, "sold out" in infermeria: chi salterà l'ultimo mese di campionato

Da Aldair alla Roma femminile, peraltro fresca di scudetto, passando per il terzo portiere Svilar. Usa l’arma dell’ironia, José Mourinho, al momento di inoltrare richieste per cercare rinforzi necessari a fronteggiare quella che si sta trasformando da situazione emergenziale a criticità di quasi impossibile risoluzione. Sembrano distanti anni luce i tempi in cui si malediva la sfortuna, che ad inizio torneo obbligò i giallorossi ad affrontare la parte di stagione pre-mondiale senza Wijnaldum, fermato da una frattura alla tibia. Ma adesso, nel mese decisivo per la volata Champions ma anche per la conquista della seconda finale europea consecutiva, la Roma si ritrova con un’infermeria vicina al sold-out, e la poco confortante prospettiva di rinunciare anche ad un minimo di turn-over nelle sette partite inserite in agenda a maggio. Escludendo, al momento, l’eventuale finale di Europa League che il Leverkusen contenderà ai giallorossi nel doppio confronto di semifinale.

Il primo a gettare la spugna per questo ultimo mese di partite è stato Rick Karsdorp, finito sotto i ferri per una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro, seguito da Marash Kumbulla a cui è stata diagnosticata una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ed il quadro nel reparto difensivo non è dei più rosei se si considerano i guai al flessore accusati da Diego Llorente (uscito in lacrime nel match di Bergamo contro l’Atalanta) e da Smalling, il cui problema sembra leggermente meno grave e per il quale si auspica un ritorno in campo – incrociando le dita – nella seconda metà del mese. Come soluzione c’è l’eventuale arretramento di Cristante, ma la coperta della Roma rischia di essere pericolosamente corta a centrocampo: nella prossima sfida con il Monza, infatti, Matic è squalificato, Bove ha accusato un problema alla spalla (ma dovrebbe farcela) e Wijnaldum non è ancora pronto e potrebbe essere rilanciato nella prima delle due sfide di Europa League.

Infine, in avanti, per un Solbakken tornato tra gli abili ed arruolati (ma non fruibile contro il Lervekusen essendo fuori dalla lista Uefa) c’è un Belotti che ha alzato bandiera bianca, a causa di una frattura alla cartilagine costale, mentre si valutano giornalmente le condizioni di un Dybala che sta ancora accusando i postumi dello scontro di gioco con Palomino in Atalanta-Roma, pianificandone un suo utilizzo nei prossimi, delicati match con particolare riferimento alla doppietta Bayer-Inter nel breve volgere di quattro giorni. Una mano arriverà dai giovani che Mourinho ha responsabilizzato facendoli esordire in prima squadra, nell’attesa che la buona sorte si ricordi, in questi ultimi trenta giorni, di fare un sorriso – anche timido – dopo aver abbondantemente voltato le spalle.