Roma, a Genova senza Sanches e con Smalling in dubbio: condizioni e tempi di recupero

Dopo Tiraspol e Torino, la Roma si appresta ad affrontare la terza trasferta consecutiva. Il bilancio è nel complesso positivo, con il successo in Moldavia e il pari contro i granata nel quale la prestazione offerta dai giallorossi ha convinto José Mourinho, sebbene ci fosse margine di manovra per puntare al bottino pieno. Ma tempo di rammaricarsi non c’è, perché la fine di settembre e l’inizio di ottobre presentano un programma così intenso da non permettere di volgere lo sguardo indietro. Arriva infatti la trasferta di Marassi, contro il Genoa, per la quale l’allenatore lusitano potrà nuovamente contare su Pellegrini, tenuto precauzionalmente a riposo a Torino. Il capitano dovrebbe rientrare a pieno regime ad poco meno di un mese di distanza dall’ora disputata contro il Milan, ultima apparizione in campionato prima del problema agli adduttori che lo ha costretto allo stop. Non ci saranno invece Chris Smalling e Renato Sanches, che finiscono nella lista degli indisponibili, monitorati quotidianamente dallo staff medico per valutarne condizioni e tempistiche di recupero.

Quanto rientrerà Chris Smalling

Non è stato un avvio di torneo felice per il centrale inglese, che lo scorso anno aveva saltato la sua prima gara per squalifica dopo uno striscia di 31 incontri consecutivi in campo, a partire dal debutto stagionale fino a fine febbraio. Ora, dopo la partenza dal 1’ contro Salernitana, Verona e Milan, ecco il guaio fisico occorsogli durante la sosta, che l’ha costretto al forfait negli ultimi tre incontri. Non trapela ancora nulla dalla società, ma la sensazione è che il difensore britannico non sarà utilizzato nemmeno al “Ferraris”, e dovrebbe essere progressivamente reintegrato durante questo tour de force, magari per l’impegno di Europa League della prossima settimana. Un’assenza pesante, come rimarcato anche da Mourinho, ma forse proprio per questo servirà prudenza per non forzare i tempi. Anche se questo significherà andare ancora avanti con Ndicka, Llorente e Mancini nel pacchetto arretrato, senza alternative in considerazione anche dell’assenza del lungodegente Kumbulla.

Quando rientrerà Renato Sanches

Per il centrocampista lusitano, l’appuntamento sarà con ogni probabilità rimandato alla ripresa del torneo dopo la sosta di metà ottobre. Per Sanches è infatti arrivato il secondo stop di carattere muscolare il quale lo colloca nuovamente tra gli indisponibili, dopo poco meno di 100 i minuti disputati finora con la maglia giallorossa, gli ultimi dei quali in Moldavia nel debutto europeo della Roma. Gli approfondimenti diagnostici hanno evidenziato uno stadio pre-lesivo alla coscia destra, che impone all’ex Psg di fermarsi. Lo staff valuterà costantemente le sue condizioni, ma la fragilità del portoghese suggerisce cautela nel dare l’ok al reinserimento nel gruppo. Anche perché, dopo la pausa, i giallorossi saranno attesi da un trittico di incontri che chiuderà ottobre contro Monza, Slavia Praga ed Inter, in appena otto giorni. Match che richiederanno rotazioni in tutti i reparti e dove, pertanto, ci sarà bisogno di un Renato Sanches in condizione, come quello visto ed apprezzato nel primo tempo disputato contro l’Empoli.