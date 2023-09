Infortunio Pellegrini, condizioni e tempi di recupero

Non è un inizio di stagione particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è stato già obbligato ad un utilizzo part-time in occasione della prima sfida clou proposta dal calendario, contro il Milan nel match precedente alle sosta per le nazionali. Ma dopo aver smaltito il fastidio all’adduttore sinistro che l’aveva inizialmente tenuto in panchina contro i rossoneri, ed aver così risposto alla chiamata della nazionale impegnata contro Macedonia del Nord ed Ucraina nei match di qualificazione ad Euro 2024, il centrocampista giallorosso è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro per un’altra noia di carattere muscolare. Dopo aver accusato un risentimento ed aver svolto lavoro differenziato rispetto al gruppo, gli esami diagnostici hanno confermato un problema al flessore destro, che ha così imposto il ritorno a Trigoria per svolgere le terapie del caso.

I tempi di recupero

Difficile quantificare la durata dello stop, sebbene questo imprevisto di carattere fisico non dovrebbe avere come conseguenza una prolungata assenza dal rettangolo di gioco. Anche perché la Roma è al momento attesa da un tour de force che la porterà a scendere in campo per ben sette volte in appena tre settimane, con i primi due match di Europa League contro Sheriff e Servette. José Mourinho, dopo aver recuperato Dybala, spera quindi di non dover rinunciare al suo capitano. Il cui ritorno a Trigoria non ha però modificato il numero degli assenti “giustificati”: l’infortunio subito da Bah nel ritiro della nazionale danese ha infatti obbligato il ct Hjulmand ad effettuare delle convocazioni last minute, chiamando anche il laterale giallorosso Rasmus Kristensen privando lo staff tecnico giallorosso di un’altra pedina.