Roma-Inter, le probabili formazioni: Fonseca rilancia Dzeko, Conte risponde con Lukaku

Un vero e proprio big match, quello in programma domenica 10 gennaio alle 12.30 e valevole per la 17esima giornata di Serie A. La Roma di Fonseca, reduce da tre vittorie consecutive, ospiterà l'Inter di Antonio Conte, finita ko a Genova contro la Sampdoria nell'ultimo turno. I giallorossi si trovano attualmente al terzo posto in classifica, a -3 dalla seconda piazza occupata dai nerazzurri: la sfida dell'Olimpico, quindi, potrebbe rappresentare per Dzeko e compagni l'occasione per l'aggancio.

Roma-Inter, le scelte dei due allenatori

Fonseca, per la sfida contro l'Inter, si affiderà al consueto 3-4-2-1, con Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio a Dzeko. In mezzo al campo Cristante è favorito su Villar per una maglia da titolare accanto a Veretout, mentre sulle corsie esterne agiranno Karsdorp e Spinazzola. In difesa ballottaggio Ibanez-Kumbulla per completare il reparto con Smalling e Mancini, mentre tra i pali ci sarà Pau Lopez.

Conte risponderà con il 3-5-2, con Lukaku che ritornerà dal primo minuto a fianco di Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo possibile nuova chance per Vidal, che occuperà la zona centrale insieme a Barella e Brozovic. Sulle fasce Hakimi e Young, favorito su Darmian. La difesa sarà quella classica, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione di Handanovic.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte