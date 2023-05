Roma-Inter, il pronostico della super sfida dell'Olimpico

Una partita che ha l'aria quasi dello spareggio, quella in programma sabato 6 maggio alle 18 allo stadio Olimpico. La Roma di José Mourinho, al momento quinta in classifica a pari merito con Milan e Atalanta con i suoi 58 punti, ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, quarta a quota 60. Uno scontro diretto in chiave Champions in piena regola quindi, con entrambe le formazioni che cercheranno di portare a casa l'intera posta in palio per consolidare le proprie ambizioni.

Roma-Inter, come arrivano alla sfida i giallorossi

La Roma, nel turno infrasettimanale, è stata fermata sull'1-1 all'U-Power Stadium dal Monza, con Caldirola che ha risposto all'iniziale vantaggio firmato da El Shaarawy. Per i giallorossi si tratta del secondo pareggio consecutivo dopo quello, sempre per 1-1, contro il Milan. In precedenza, invece, era arrivata la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Atalanta, con i capitolini che non trovano i tre punti dallo scorso 16 aprile, quando superarono per 3-0 l'Udinese.

Roma-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Ottimo momento di forma, invece, per l'Inter, che sembra essersi lasciata alle spalle le difficoltà delle scorse settimane. Gli uomini di Simone Inzaghi, nell'ultimo turno, hanno espugnato il Bentegodi di Verona con un roboante 6-0, che rappresenta per i nerazzurri il terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli colti con Lazio (3-1) ed Empoli (3-0). Nel mezzo anche la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, che ha permesso a Lautaro e compagni di staccare il pass per la finalissima.

Roma-Inter, il pronostico

Gare come quella dell'Olimpico, con in palio una posta altissima, sono sempre imprevedibili, ma l'Inter si presenterà all'appuntamento in fiducia dopo gli ultimi risultati positivi. Momento di forma opposto, invece, per la Roma, che, nei confronti dei nerazzurri, pare pagare un gap anche in termini di qualità della rosa. Per questi motivi, per noi ci sono grosse possibilità che la formazione di Simone Inzaghi possa far suo l'incontro.