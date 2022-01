Roma - Juventus 3-4: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma cade in casa contro la Juventus per 4 a 3. I giallorossi buttano al vento una prestazione ottima e una vittoria che sembrava in tasca. In sette minuti la Roma subisce tre gol e inizia il suo 2022 nel peggiore del modo. Un rilassamento mentale che ha permesso alla Juve, fino a quel momento, passiva di prendersi i tre punti. Nei primi settanta minuti la Roma gioca, crea e domina i bianconeri Dybala-dipendenti ma poi arriva la beffa. L'amaro in bocca cresce anche perchè Pellegrini dagli undici metri fallisce il rigore del pareggio. A fine partita scoppia la contestazione con cori e fischi per Mourinho e i suoi da parte dei tifosi romanisti.

Il tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Matiland-Niles, Pellegrini (43' st Borja Mayoral), Veretout (33' st Carles Perez), Mkhitaryan, Vina; Afena-Gyan (26' st Shomurodov), Abraham. A disposizione: Mastrantonio, Boer, Calafiori, Reynolds, Zalewski, Kumbulla, Vllar, Bove, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur (18' st Arthur); Dybala (37' st Chiellini), Kean (19' st Morata), Chiesa (32' pt Kulusevski). A disposizione: Perin, Senko, Lu. Pellegrini, Bernardeschi, Rabiot, Kajo Jorge, Akè. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 11' pt Abraham (R), 18' pt Dybala (J), 3' st Mkhitaryan (R), 8' st Pellegrini (R), 25' st Locatelli (J), 27' st Kulusevski (J), 32' st De Sciglio (J)

NOTE: Al 38' st Pellegrini (R) sbaglia un calcio di rigore. Espulsi: 36' st De Ligt (J) per doppia ammonizione. Ammoniti: Veretout, Ibanez, Cristante (R), Cuadrado, De Ligt, Locatelli (J). Recupero: 4' pt, 6' st.

Roma - Juventus 3-4: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Roma - Juventus 3-4 giocata domenica 9 gennaio sono disponibili su Sky Sport