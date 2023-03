Roma-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Roma è chiamata a dare un calcio alle polemiche ed a cancellare con un colpo di spugna gli strascichi di una sconfitta, come quella patita contro il fanalino di coda Cremonese (che l’aveva già estromessa dalla Coppa Italia), che ha messo i giallorossi nuovamente nelle condizioni di inseguire un posto sul podio. La squadra di Mourinho ci proverà tra le mura amiche, che dall’inizio di 2023 in campionato hanno dispensato solo gioie – quattro vittorie su quattro senza subire reti – contro una Juventus in forma ed in fiducia, come testimoniano i risultati di un febbraio quasi impeccabile: sei vittorie ed un pareggio tra campionato e coppe, con la qualificazione acquisita agli ottavi di Europa League ed alle semifinali di Coppa Italia. A questo va aggiunto il bilancio estremamente positivo nelle sfide in trasferta in Serie A: sei quelle vinte nelle ultime sette affrontate, con sette clean sheet esterni dall’inizio del torneo. Nel massimo campionato sarà l’incrocio numero 178 tra le due squadre: 85 le vittorie bianconere contro le 41 della Roma, che non batte i piemontesi dal 1° agosto 2020 (3-1 all’Allianz Stadium).

Roma-Juventus, le scelte di Mourinho

L’allenatore giallorosso ritrova Smalling al centro della difesa dopo la giornata di squalifica scontata a Cremona, in una retroguardia a protezione di Rui Patricio che prevederà anche Mancini e Ibanez. Nessun dubbio sul fronte offensivo, dove ritornerà Abraham – fresco papà – supportato tra le linee dal grande ex Dybala e da capitan Pellegrini. L’unico vero dubbio riguarda quindi le fasce, con Karsdorp che si candida al posto da titolare sul binario destro, sebbene per partire dal 1’ restino favoriti Zalewski e Spinazzola. Nel cuore della mediana, spazio a Cristante e Matic: previsti gli inserimenti a partita in corso di Wijnaldum ed El Shaarawy in primis, in vista della sfida di coppa in programma giovedì.

Roma-Juventus, le scelte di Allegri

A prescindere dalle scelte del tecnico livornese sul modulo da adottare, i bianconeri all’Olimpico si schiereranno davanti a Szczesny tra i pali con un terzetto che prevede Bremer regista difensivo con Danilo e Alex Sandro braccetti e la conseguente rinuncia a Bonucci, così come non dovrebbero esserci sorprese su chi presidierà le fasce con Cuadrado a destra (in leggero vantaggio su De Sciglio) e Kostic sul versante mancino. Due, invece, le opzioni sul fronte offensivo: la prima prevede il tandem Vlahovic-Di Maria (con Kean spendibile in corso d’opera), ed un centrocampo più robusto con Locatelli (al rientro dalla squalifica) e Rabiot sicuri del posto più uno da tra Pogba e Fagioli come interno a rimpolpare la zona nevralgica del campo. La seconda, più spregiudicata, con Chiesa dal 1’ nel tridente offensivo che comporterebbe la rinuncia ad un uomo in mediana.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Roma-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Juventus, in programma domenica 5 marzo alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.