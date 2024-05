Dove vedere Roma-Juventus in tv: le probabili formazioni

In un Olimpico che farà registrare il suo ennesimo sold out, la Juventus prova ad approfittare della frenata del Bologna per allungare e rendere maggiormente solido il suo ruolo di terza forza del torneo, magari tornando alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi e la sconfitta nella Capitale nel return match della semifinale di Coppa Italia, ininfluente ai fini del passaggio del turno. I bianconeri si dovranno guardare dalla foga di una Roma arrabbiata, sconfitta davanti al proprio pubblico nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen che ha compromesso la seconda finale consecutiva nella competizione. I padroni di casa non hanno ancora messo al sicuro il quinto posto – che porta in Champions – e devono guardarsi dalla rimonta di Atalanta e Lazio che inseguono. Gli incroci più recenti parlano piemontese, visto che la Juventus ha vinto quattro delle ultime sei sfide contro la Roma in Serie A (completano il quadro un pareggio ed una sconfitta) mantenendo la porta inviolata nella metà delle sfide di questo parziale, inclusa la gara di andata (1-0 il 30 dicembre 2023). Di contro, la formazione di De Rossi dovrà provare ad invertire una tendenza totalmente negativa negli scontri al vertice, essendo sempre stata sconfitta da Inter, Milan, Bologna e Juve nel corso dell’attuale torneo.

Roma-Juventus, le scelte di De Rossi

Il tecnico giallorosso potrebbe apportare qualche correttivo alla formazione in funzione del return match di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Modifiche certe nella difesa davanti a Svilar, dove sugli esterni dovrebbero rientrare Celik (che ha saltato l’andata di coppa per squalifica) e Angeliño, con Ndicka e Llorente che dovrebbero far rifiatare Mancini e Smalling. A centrocampo straordinari per Paredes, Cristante e Pellegrini (probabile una staffetta con Bove per uno dei tre), come in attacco per Lukaku e Dybala. Zalewski potrebbe invece rilevare El Shaarawy nel tridente, che però con ogni probabilità dovrebbe contemplare l’inserimento a gara in corso di Baldanzi e Azmoun per non far accumulare troppo minutaggio a chi partirà titolare in Germania.

Roma-Juventus, le scelte di Allegri

In via di definizione l’undici anti Roma con diverse certezza a partire dalla difesa che schermerà Szczesny, formata dal terzetto Gatti-Bremer-Danilo, e dall’attacco dove Chiesa è candidato ad affiancare Vlahovic vista anche l’indisponibilità di Yildiz (out come Alex Sandro). Più incertezze a centrocampo: scalpita Alcaraz per affiancare Locatelli e Rabiot nel cuore della mediana, al posto di un McKennie che potrebbe anche essere dirottato sulla fascia. Corsie laterali che dovrebbero essere però presidiate da Cambiaso – per cui non è da escludere un impiego da interno – e Kostic, il quale si deve guardare dalla concorrenza di Iling Junior. Discorso a parte merita Weah: il tecnico bianconero ha speso belle parole su di lui e potrebbe pertanto concedergli una chance da titolare, scelte che però saranno rimandate alle ore precedenti alla gara.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Roma-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Juventus, in programma domenica 5 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.