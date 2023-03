Roma-Juventus, il pronostico del big match dell'Olimpico

Una sfida, quella in programma domenica 5 marzo alle 20.45 allo stadio Olimpico, che metterà in palio tre punti pesantissimi per l'Europa. La Roma, priva del suo condottiero José Mourinho, fermato dal giudice sportivo per due giornate dopo l'espulsione di Cremona, ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri, che vuole continuare nella sua scalata della classifica dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. I giallorossi si trovano al momento al quinto posto con i loro 44 punti, mentre i bianconeri sono settimi a 35.

Roma-Juventus, come arrivano alla sfida i giallorossi

La Roma, nell'ultima giornata, è caduta inaspettatamente a Cremona, con i grigiorossi padroni di casa che hanno così potuto festeggiare la loro prima vittoria in campionato. In precedenza gli uomini di Mourinho avevano superato per 2-0 il Salisburgo ottenendo il pass per gli ottavi di finale di Europa League dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata. In campionato, invece, era arrivata la vittoria con il Verona per 1-0, il pari di Lecce per 1-1 e il successo interno con l'Empoli per 2-0. La Roma, che può vantare la quarta miglior difesa del torneo con sole 21 reti subite, sta fin qui faticando soprattutto in fase offensiva, con soltanto 31 gol all'attivo.

Roma-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

Un ottimo momento di forma, quello che sta attraversando la Juventus. I bianconeri sono reduci dall'affermazione per 4-2 con il Torino nel derby della Mole, la quarta consecutiva in campionato dopo quelle con Spezia, Fiorentina e Salernitana. In Europa League, invece, la formazione di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per gli ottavi di finale grazie alla netta affermazione esterna per 3-0 contro il Nantes dopo il pareggio dello Stadium per 1-1. La Juventus è ad oggi la seconda miglior difesa del torneo a pari merito con la Lazio con 19 reti subite, alle spalle soltanto del Napoli (15).

Roma-Juventus, il pronostico

Al match dell'Olimpico la Juventus si presenterà sicuramente in uno stato di forma migliore di quello dei giallorossi, il cui cammino, fin qui, è stato caratterizzato da qualche inatteso passo falso di troppo. I bianconeri potranno contare su un Di Maria in formato Mondiale, ma dovranno fare attenzione alla fame di riscatto dei capitolini e, soprattutto, ai lampi dell'ex Paulo Dybala. La sensazione è che il match si giocherà sul filo dell'equilibrio e che, alla fine, potrebbe venirne fuori un pareggio che potrebbe tutto sommato lasciar soddisfatte entrambe le formazioni.